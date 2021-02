HDZ i dalje najjača stranka, a Zoran Milanović najpopularniji političar, takvo je raspoloženje birača u veljači.

Vidljivo je to iz redovitog mjesečnog istraživanja koje objavljuje Dnevnik Nove TV, a koje je već desetljećima pravi test raspoloženja građana.

Predsjednik Milanović nakon godinu dana mandata najpopularniji političar

I predsjednik i premijer i dalje mogu biti zadovoljni. Predsjednik Milanović i dalje je najpopularniji političar. O njemu pozitivan dojam ima 49 posto, a negativan 42 posto ispitanika.

Odmah iza njega je Andrej Plenković o kojem 49 posto ispitanika ima negativan dojam, a njih 43 posto pozitivan.



Nakon dugo vremena čelnik SDP-a je na trećem mjestu liste popularnih. O Peđi Grbinu pozitivan dojam ima 40 posto, a negativan 38 posto.

Božo Petrov, slično kao i Grbin, može računati na podršku 40 posto birača, ali tu je i 45 posto onih koji ga ne podupiru.

Tomislav Tomašević može računati na 35 posto građana koji o njemu imaju pozitivno mišljenje, ali i njih 25 posto koji o njemu misle negativno.

Miroslav Škoro odavno ne može računati na to da većina građana o njemu misli pozitivno. 59 posto njih ima negativan dojam o njemu, a samo 33 posto pozitivan.

Tko su najpopularniji političari među HDZ-ovim i SDP-ovim biračima

Među biračima HDZ-a i ovaj mjesec nema promjena. Najpopularniji je Andrej Plenković s 92 posto, drugi izbor je donedavni glavni tajnik Gordan Jandroković s potporom od 71 posto, a na trećem mjestu je Božo Petrov s 37 posto.

Kod SDP-ovih birača i dalje je sve isto. Prvi je izbor Zoran Milanović s potporom od 88 posto. Peđa Grbin ipak je među svojim biračima lider, istina nakon predsjednika, i može računati na 70 posto potpore, a na trećem mjestu je Anka Mrak Taritaš s potporom od 58 posto.

Koji problem sve više brine građane?

Krajem prošle godine najveći problem građanima bila je korona, no sve to se mijenja. Sada najvećim problemom smatraju korupciju i kriminal na visokoj razini. To je problem za njih 18,9 posto.

Slijedi gospodarsko-ekonomska situacija za 17,7 posto ispitanika te nezaposlenost za njih 17,1 posto.

Da je korona najveći problem, smatra 13,5 posto i na kraju tu su životni standard i niske plaće, što je najveći problem za 5,5 posto ispitanika.

Napomena



Istraživanje je provela agencija IPSOS na 990 građana metodom osobnog razgovora od 1. do 20. veljače. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/- 3,3 posto, a za rejtinge stranaka +/- 3,6 posto.

