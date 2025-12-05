Ovi pregledi spasili su im život: "Više od 70 posto ih je imalo prve simptome neke bolesti"

Iz Ministarstva zdravstva stižu dobre vijesti. Velik broj ljudi odazvao se na nacionalne preventivne preglede, nakon što je u pilot-projektu bilo dosta otpora. Zahvaljujući njima, kod brojnih pacijenata utvrđene su bolesti u ranoj fazi.

Po jednom liječniku obavljeno je i do 100 pregleda. Time se mogu pohvaliti u Osječko-baranjskoj županiji, jednoj od rekordera u preventivnim pregledima u posljednjih godinu dana.

"U početku je bilo malo otpora od strane liječnika jer su smatrali da će ti preventivni pregledi oduzimati puno njihovog vremena, uz sav ostali redovni posao koji su radili, međutim sada to više nije tako i oni svi svakodnevno odrađuju preventivne preglede", kaže Justinija Steiner, ravnateljica Doma zdravlja Osječko-baranjske županije.

Liječnici su tijekom godinu dana pozivali pacijente starije od 40 godina koji nisu bili na pregledu posljednje dvije godine. Odazvalo se 75 posto njih – od 28.287 pozvanih, pregled je obavilo 21.100 osoba. Više od 70 posto pregledanih imalo je prve simptome neke bolesti.

"Tu se radi o gotovo oko 500 do 1000 novootkrivenih šećernih bolesti, znači to su ljudi koji imaju šećernu bolest, a ne znaju da ju imaju. Bilo je i primjera da su dolazili ljudi s nekakvim srčanim teškoćama, nekakvim potencijalno i prehodanim infarktima miokarda, tako da su vam to ustvari neka stanja koja, kažem vam, ljudi su trpili, prehodali", kaže Tomislav Benjak, specijalist javnog zdravstva, HZJZ.

Takva praksa je najopasnija. Pogotovo uz nezdrave navike – od cigareta, alkohola do nezdrave hrane i manjka kretanja. Uz krvnu sliku, mjerenje tlaka, šećera, EKG-a, pluća, uzimala se i anamneza.

"Vratili smo se onome što medicina jest. Nije pitanje samo sofisticiranih pretraga, nego je pitanje vraćanja komunikaciji s pacijentima", rekla je Irena Hrstić, ministrica zdravstva.

U Zadarskoj i Virovitičko-podravskoj županiji odaziv je bio niži. Iduće godine tamo će se organizirati punktovi. Troška ima, ali dugoročno će sustav uštedjeti.

"Mi sad trošimo novac zdravstvenog osiguranja na liječenje posljedica onoga što te bolesti nisu bile prevenirane ili rano otkrivene, a toga vjerujte mi ima puno", rekao je Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a.

Iz Zavoda i Ministarstva sigurni su da za preglede neće nedostajati liječnika.

"To je sat vremena, to ustvari, pri čemu ćemo isto, velim, organizacijski dio napraviti medicinske sestre, tu opterećenje liječnika nije toliko, ali je vrlo važno da su oni to probali", nadodao je Benjak.

Najavljuju i korak dalje – od iduće godine uvode asistenta koji će pomoću barkoda u Domovima zdravlja informirati pacijente. Zvat će se Zdravko.