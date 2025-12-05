Obavijesti Foto Video Pretražite
ZDRAVSTVENA AKCIJA

Ovi pregledi spasili su im život: "Više od 70 posto ih je imalo prve simptome neke bolesti"

Piše Viktorija Bednjanec/DNEVNIK.hr, 05. prosinca 2025. @ 22:17 komentari
Zdravstveni pregledi - 1
Zdravstveni pregledi - 1 Foto: DNEVNIK.hr
Veliki odaziv na nacionalne preventivne preglede pomogao ranom otkrivanju bolesti.
