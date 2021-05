U Istri traje rat oko prijevoza pokojnika. Čudno, ali da, i to se događa - već godinu dana. Javila nam se Elizabeta Rajković iz okolice Poreča i tvrdi da je žrtva monopola poduzeća koja odlukom stožera Istarske županije jedini mogu prevoziti pokojnike zaražene COVID-om. Bila je to odluka donesena još prošle godine, dok je zaraza tek krenula. I bila je logična, trebalo je imati ad hoc rješenje. No godinu dana poslije, ništa se nije promijenilo. Da stvar bude bizarnija, oni istarski pogrebnici koji to ne smiju raditi u Istri, smiju u svim ostalim dijelovima zemlje. Njihovi kolege iz Zagreba se čude toj odluci. A Elizabeta dodaje da iza svega stoje osobne veze i poznanstva šefa stožera i vlasnika tvrtki, koji i ne kriju da im posao od tada cvjeta.

Pojavom koronavirusa došlo je do promjena u pogrebnoj industriji. Prije više od godinu dana, donesena je odluka. Prijevoz pokojnika zaraženih koronavirusom na području Istre mogu raditi samo dvije tvrtke. Umjesto na cvijeću, osmrtnicama, pogrebnoj glazbi, zarađuje se na limenim sanducima, zaštitnoj opremi, plastičnim vrećama - ali i na prijevozu.

''Istra je nešto posebno. Oni su bolji od nas. Mi ostali pogrebnici koliko nas ima u Istri smo svi nesposobni, a oni su sposobni. Ali nitko se ne buni, nitko ništa ne kaže'', buni se Elizabeta već više od godinu dana. I prijavljuje. Svima. Odgovor nije dobila ni dan danas.

Vlada monopol

Tvrdi, žrtva je monopola dvaju poduzeća. Onih koji mogu, a ona i deseci drugih ne mogu normalno raditi. ''Pa gledajte, mene osobno od kolega pogrebnika nitko nije nazvao ili mi je rekao o svom probemu da se ljuti'', kazao je vlasnik tvrtke.

Ali se naljutio Dino Kozlevac kada smo mu postavili to pitanje. Na naš upit zašto se i oni ne mogu pridružiti, Kozlevac kaže kako se oni time ne bave. ''Stožer je donio odluku i zadužio dvije firme. Sasvim dovoljno, to funkcionira besprijekorno u skladu s onim što je potreba za županiju i to će tako biti do kraja krize'', istaknuo je. No vratimo se mi na početak krize.

Prije više od godinu dana, donesena je odluka. Prijevoz pokojnika zaraženih koronavirusom na području Istre mogu raditi samo dvije tvrtke. ''Što se tiče samog preuzimanja, to znači poći na odjel, preuzeti tijelo, staviti tijelo u vreće... Najprije se stavlja. Zatim mi omotamo tijelo u vlažne alkoholne plahte, stavimo u dvije vreće i tijelo stavljamo u limeni sanduk. to je to preuzimanje i tijelo se izveze van iz bolnice odnosno s odjela i mi vršimo lotanje na području kruga bolnice. Nakon toga svakako pogreb ili daljnju uslugu vrši koga obitelj ili netko drugi zaduži'', pojasnio je vlasnik tvrtke.

''Nemamo mi monopol. Znači, Stožer civilne zaštite istarske županije je vjerojatno imao sastanak. Nije to donijeta odluka od strane jedne osobe. Odluka je donešena, takva kakva je. Vjerojatno je dobra jer smo bili dosta puta zeleni naspram drugih županija. Nema nikakvih problema. E sad, tko to radi problem? Taj jedan'', ističe vlasnik druge tvrtke.

I odluka je u tom trenutku bila dobra. Vatrogasno rješenje, dok gori pod nogama. No prošla je godina dana. I dalje taj posao odrađuju samo dva poduzeća. ''Mi smo isti. Oni imaju ista kola kao i mi, to nisu specijalna kola što oni imaju za COVID. Ne postoji posebna komora. Sve komore su iste. Jesu li frižideri, komora, to vam je ista stvar'', pojašnjava Elizabeta i dodaje kako COVID odijela mogu svi dobiti. Kaže, mogu ih kupiti u apoteci. ''Nije to nikakav bauk'', ističe.

''Ljudi kažu da ta oprema košta sto kuna u apoteci. Ne, ne, oprostite! Ti koji kažu da to toliko košta neka dođu kod mene pa ću im ja poslati i pokazati račune i neka vide. Vi imate u apoteci odijelo od 100 kuna koje se ne može koristiti za COVID'', pojasnio je vlasnik tvrtke.

Apsurdni slučaj

Goran Rašić kaže kako zaštitna odijela plaća više od tristo kuna, njegov zagrebački kolega nabavlja ih dvostruko jeftinije. Platila bi Elizabeta i toliko, ali uzalud. U Istri, ona ne smije prevoziti pokojnike zaražene koronavirusom. Da stvar bude apsurdnija, u Istri ne može, a drugdje - može.

''Do Rijeke već je nešto drugo. Mi možemo tamo preuzeti pokojnika. U Zagrebu ako obitelj traži tako, oni rade s pokojnicima koji su umrli od koronavirusa. Svaki pogrebnik ima to pravo'', pojasnila je Elizabeta.

Kako sad to? Pitali smo Dalibora Božana u Udruzi pogrebnika grada Zagreba. Tvrdi nam - od gotovo četrdeset poduzeća u metropoli, svi rade pod istim uvjetima! ''Svi smo na tržištu, koga obitelj izabere taj će to napraviti. Svi su vozili, jedni drugima smo pomagali. Kako je bio neki novi moment, imamo WhatsApp grupu preko koje smo obavještavali ljude kako bi svi znali kako se ponašati kod idućeg prijevoza'', kazao je Božana.

Elizabeta pak kaže, ne samo da se njima onemogućava rad, već je pogreb COVID pokojnika i sve vezano uz njega poskupio i nekoliko puta. I to upravo zbog velikih troškova prijevoza. ''Dođem u obitelj i kažem, gledajte meni je jako žao, ali prije nego mogu preuzeti vašu pokojnicu od drugog pogrebnika morate platiti ovaj račun. Račun je 3370 kuna'', pojasnila je Elizabeta.

Za prijevoz i opremu koja je, prema riječima ove žene, višestruko jeftinija. Jedini koji taj posao u Istri rade su Tihi Dom iz Buja i Silentium iz Baderne. Jedan od vlasnika tvrtke kaže - mi smo se jedini javili za uslugu prijevoza nakon prve osobe umrle s COVID-om.

''Epidemiolozi iz Umaga su mi pokazali kako to funkcionira, kako to ide i odradio sam posao. Znači, netko je tijelo morao preuzeti. Ja sam uzeo, taj prag sam prešao. Normalno, kažem opremu sam imao i krenuo sam s tim'', rekao je vlasnik tvrtke.

I svaka čast na tome. No ''tko prvi njegova djevojka'' - ostalo je pravilo u koje se ne dira. Odluka je to stožera i tu misle da nema ništa sporno. Nije im sporno ni to da se vlasnik tvrtke i šef stožera poznaju, da su iz istog mjesta i da su obojica vatrogaci.

''Apsolutno ne mislim. Mi smo riješili problem u datom trenutku u skladu s potrebom, trenutkom. To je uostalom Stožer civilne zaštite, djelujemo u posebnim uvjetima, posebna je situacija. Radi se o zaraznoj bolesti'', istaknuo je Kozlevac.

Namješten posao?

''Ja sam predsjednik DVD-a u Bujama. Ne, ne, nema veze to s Kozlevcom. Ja sam predsjednik već 17 godina. Bez obzira - Kozlevac ili bilo tko drugi, ja njega poznajem... Ali ja sam 20 godina pogrebnik što je bitno, nikada kažnjen od države, nikada dužan. Uvijek sam bio profesionalan, i čujte igrom slučaja smrt se desila na tom terenu. Netko je morao preuzeti. Što? Biste ili ne biste? Biste, da ste privatnik'', istaknuo je vlasnik tvrtke.

Danas bi to mogli i drugi. Poput Elizabete. Ali ne mogu! Oni kojima se požalila nisu odgovorili. Ali je zato primila poziv koji ju je uznemirio. ''Svašta mi je rekao da što ja mislim, da koga ću ja staviti u novine, da samo neka njega probam dirati i Lorenza. Prijetio mi je. Ja sam mu samo odgovorila: ''Gledaj Goran da se tebi desilo ovo što se meni desilo, da ja ne mogu raditi ne znam kako bi reagirao i pusti me na miru'', prepričala je Elizabeta.

Prozvani kaže da Elizabeta govori gluposti i da to nije istina! I da je sve posljedica neriješenih osobnih razmirica. Od smrti prve zaražene osobe u Istri prošlo je više od godinu dana. Za to vrijeme većina je pogrebnika nabavila zaštitnu opremu, dezinficijense i limene sanduke. I kažu - nova oprema nije razlog za enormne cijene. Ono što je problem je to što u Istri konkurencije nema! Dok oni poput Elizabete ne smiju, drugi rade i zarađuju. I to priznaju!

''Mi pokrivamo sada područje koje prije nismo pokrivali. Mi prije nismo radili na području grada Pule, Labina, Pazina, Buzeta. Normalno da se povećao, jer mi to radimo. Lagao bih vam da se nije povećao. Normalno da je'', rekao je poduzetnik.

''Ja neću ostati i šutjeti. Ja nisam takav karakter da ću šutjeti kad znam da je nepravda'', jasna je Elizabeta. Nije ona jedina koja se ne slaže s odlukama stožera. Čuli smo se s nekim pogrebnicima. Koji su u istoj situaciji, ali u javnost ne žele. I dok Elizabeta i dalje upozorava, oni koji su donijeli spornu odluku i dalje ostaju pri svojem!

''To nije naš posao, ni stožera. Mi smo to riješili, našli smo dvije tvrtke koje su to željele, hoće, mogu, rade i nemamo nikakvih problema tu išta mijenjati, za sada'', istaknuo je Kozlevac.

Situacija oko pandemije pogodila je sve, pa i poduzetnike. Neki su tako ostali bez posla, a drugi lijepo inkasirali eksluzivnost. Posao oko pogreba jedan je od onih koji nikada neće propasti. Apsurd je stoga i veći da u doba kada je umiranja više, neki koji se time bave, jedva krpaju kraj s krajem. I to zbog više nego upitnih odluka stožera!





