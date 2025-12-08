Trump usred pregovora kritizirao Zelenskog: "Pomalo sam razočaran njime..."

Donald Trump izjavio je da Volodimir Zelenski "nije spreman" odobriti mirovni prijedlog koji je sastavio SAD.

"Pomalo sam razočaran što predsjednik Zelenski još nije pročitao prijedlog", rekao je Trump novinarima u nedjelju navečer.

Višednevni pregovori američkih i ukrajinskih dužnosnika završili su u subotu bez značajnijeg pomaka, a Zelenski je razgovore ocijenio kao "konstruktivne, ali ne i lagane".

Trump se oglasio uoči sastanka s britanskim premijerom Keirom Starmerom te čelnicima Francuske i Njemačke Emmanuelom Macronom i Friedrichom Merzom u Londonu u ponedjeljak, a očekuje se da će se razgovori usredotočiti na nastavak pregovora između SAD-a i Ukrajine.

Starmer je više puta naglasio da Ukrajina sama mora odrediti svoju budućnost, ali i da bi europska mirovna misija imala "presudnu ulogu" u jamčenju sigurnosti zemlje.

Američki dužnosnici tvrde da su u završnoj fazi postizanja dogovora za mir u Ukrajini, no malo što upućuje na to da su i Ukrajina i Rusija spremne potpisati nacrt sporazuma koji je sastavio Trumpov pregovarački tim, piše Guardian.

Ruski predsjednik Vladimir Putin javno nije izrazio potporu planu Bijele kuće, a prošlog je tjedna rekao da su pojedini aspekti Trumpova prijedloga neprovedivi. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner sastali su se s Putinom u Kremlju prošlog tjedna, ali nisu postigli vidljiv napredak.

Američki je plan prošao kroz nekoliko verzija otkako se prvi put pojavio u studenom, uz kritike da je preblag prema Rusiji. Unatoč stalnim nastojanjima Trumpa i njegovog tima da proguraju sporazum, napredak u mirovnim razgovorima i dalje je spor, a sporovi oko sigurnosnih jamstava za Kijiv i statusa ruskih okupiranih teritorija ostaju neriješeni.

"Američki predstavnici znaju osnovne ukrajinske stavove", rekao je Zelenski u svom večernjem video obraćanju u nedjelju.

Trumpov odnos sa Zelenskim mijenjao se više puta otkako se vratio u Bijelu kuću, a više je puta pozivao Ukrajince da ustupe teritorij Rusiji kako bi se okončao sukob.

Dokument koji je Bijela kuća objavila u petak navodi da SAD želi poboljšati odnose s Rusijom nakon godina u kojima je Moskva bila tretirana kao globalni izopćenik. Dokument je također kritičan prema europskim državama, uz tvrdnju da je kontinent u opasnosti od "civilizacijskog brisanja".

Trumpov izaslanik za Ukrajinu, Keith Kellogg da postoje dva neriješena pitanja: teritorij i sudbina nuklearne elektrane Zaporižja.

Kellogg se smatra jednim od američkih dužnosnika najsklonijih ukrajinskim stavovima, no trebao bi napustiti svoju dužnost u siječnju.

Mnogi drugi u Trumpovu okruženju, uključujući Witkoffa, bili su mnogo otvoreniji prema prihvaćanju ruskih stavova.