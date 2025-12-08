Tajland napao Kambodžu

Tajland je u ponedjeljak ujutro po lokalnom vremenu izveo zračne udare na Kambodžu što bi moglo označiti kolaps mirovnog plana kojem je prije samo dva mjeseca pokrovitelj bio američki predsjednik Donald Trump.

Obje su strane optužile onu drugu za napade duž sporne granice, nakon tjedana tinjajućih napetosti i ranije odluke Tajlanda da obustavi provedbu dogovorenog prekida vatre, javlja CNN.

Tajlandski vojni dužnosnik priopćio je da su zračni udari na kambodžanska vojna uporišta bili odmazda za prijašnji napad u kojem je poginuo jedan tajlandski vojnik, a dvojica su ranjena.

"Meta su bili kambodžanski položaji s oružanom potporom u području prijevoja Chong An Ma, jer su s tih položaja korištene topničke i minobacačke paljbe protiv tajlandske strane na bazi Anupong, što je rezultiralo pogibijom jednog i ranjavanjem dvojice naših vojnika", rekao je general-bojnik Winthai Suvaree, glasnogovornik tajlandske vojske.

Tajlandska vojska tvrdi da je Kambodža počela napadati njihovu granicu oko 3 sata ujutro po lokalnom vremenu u ponedjeljak.

U zasebnoj izjavi, Kraljevske tajlandske zračne snage (RTAF) rekle su da je "Kambodža mobilizirala teško naoružanje, premjestila borbene jedinice i pripremila elemente vatrene potpore - aktivnosti koje bi mogle eskalirati vojne operacije i predstavljati prijetnju tajlandskom pograničnom području."

#BREAKING | Thailand launches air strikes at Cambodia along disputed border.



'One soldier killed in Cambodian firing,' says Thai Army.@ShivanChanana and @JyotsnaKumar13 have more. pic.twitter.com/UNMMuHl1Wt — WION (@WIONews) December 8, 2025

Kambodžansko Ministarstvo nacionalne obrane demantiralo je optužbe RTAF-a, nazvavši ih "lažnim informacijama" u izjavi na X.

U odvojenom priopćenju, kambodžanska vojska optužila je tajlandske snage za napad na kambodžanske položaje oko 5:04 sati.

"Treba naglasiti da se ovaj napad dogodio nakon što su tajlandske snage danima izvodile brojne provokativne radnje", stoji u njihovom priopćenju.

Oko 70 posto tajlandskih civila je već evakuirano iz pograničnih gradova, priopćila je tajlandska strana. Jedan je civil preminuo tijekom evakuacije zbog postojećeg zdravstvenog stanja, dodaje se.

Skuob susjeda

Tajland i Kambodža su se u srpnju borili u petodnevnom graničnom sukobu u kojem su poginuli deseci ljudi, a raseljeno je oko 200.000 ljudi s obje strane granice.

Početno primirje između dviju strana dogovoreno je 28. srpnja nakon što je Trump obavio telefonske razgovore s njihovim čelnicima.

Tajland i Kambodža potom su krajem listopada u Kuala Lumpuru potpisali proširenu deklaraciju o prekidu vatre na ceremoniji kojoj su prisustvovali Trump i malezijski premijer Anwar Ibrahim.

Trump je listopadsku deklaraciju o prekidu vatre smatrao velikom diplomatskom pobjedom i još jednim poticajem svojoj kampanji za okončanje nekoliko ratova.

Međutim, manje od dva tjedna nakon potpisivanja, sporazum između Tajlanda i Kambodže počeo se raspadati.

Tajland je izjavio da zaustavlja napredak u sporazumu nakon što je u eksploziji nagazne mine na granici ozlijeđeno nekoliko tajlandskih vojnika.

Tajland i Kambodža posljednjih su desetljeća vodili kratke sukobe oko sporne granice, a raniji sukobi bili su među najozbiljnijima u posljednjih nekoliko godina. Svaka je strana optužila drugu za započinjanje najnovijeg sukoba na granici i razmjenjivala krivnju za sukobe.