MIROVNI SPORAZUM NA KOCKI

Tajland napao Kambodžu

08. prosinca 2025.
Kambodžanska vojska
Kambodžanska vojska Foto: Afp
Tajland i Kambodža vodili su petodnevni pogranični sukob u srpnju, a prekid vatre je, na Trumpovu inicijativu, proglašen 28. srpnja. U novom sukobu obje strane optužuju jedna drugu da napade duž sporne granice.
