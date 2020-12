Od koronavirusa u Hrvatskoj je dosad preminulo gotovo 3400 ljudi. Pacijenti u bolnicama umiru sami, daleko od obitelji. Njihova tijela već na bolničkom odjelu zauvijek zatvore u plastične vreće. Nekon toga idu u limeni sanduk. Tek poslije u drveni. Pa u grob.

Bez posljednjeg pozdrava. Pacijent pozitivan na koronavirus, nakon smrti, iz bolnice automatski ide u grob. Uglavnom gol, onakav kakvog ga je smrt zatekla, najčešće na nekom intenzivnom odjelu. U bolnici se tijela zatvaraju u hermetičke vreće. Takve ih preuzimaju pogrebnici. Bližnji se ne stignu ni oprostiti, zadnji put ih pogledati.

"Obitelj stoji kraj groba i čeka, a onda dečki spuste lijes. Ravno u grob. Nema ni odra, nema otvaranja lijesa ", objašnjava Branko Mesarić, predsjednik Udruge pogrebnika grada Zagreba.

Takve su, objašnjava, smjernice HZJZ-a. Pogrebnici također imaju puna zaštitna odijela, kape, rukavice, maske... Protiv takve procedure obitelji pokojnika su se, kaže, već bunile.

"Ljudi su nezadovoljni pa smo pisali gradskim vlastima, ako je tijelo hermetički zatvoreno, zašto ne može na odar, ali ne odlučuju ni oni", kaže Mesarić.

Od koronavirusa u Hrvatskoj je dosad preminulo gotovo 3400 ljudi. Damir Sapanjoš, predsjednik Udruge pogrebnika Hrvatske priznaje da i samim pogrebnicima, naviklima na smrt, sve nekad teško pada.

"Utječe to i na ljude. Ne vidiš mu lice, samo tu PVC vreću sa natpisom, imenom i prezimenom pokojnika", govori.

"Je li to humano ili nehumano, nije na meni na komentiram. Treba li to tako, najbolje znaju epidemiolozi. Ali nije u skladu sa našom tradicijom, prema kojoj mi oblačimo, češljamo i brijemo pokojnike", kaže Sapanjoš.

Dr. Božo Krušlin, pročelnik Zavoda za patologiju na KBC-u Sestre Milosrdnice objašnjava da se inače, prije COVID-a, pokojnike odijevalo ili na patologiji ili bi to učinili pogrebnici. No oni sad to više ne mogu činiti jer im tijela stižu već u hermetički zatvorenim vrećama koje se ne smiju otvarati. On kaže da vreće imaju prozorčiće.

"Pokojnici pozitivni na COVID se u vreće zatvaraju na odjelima da bi se rizik zaraze sveo na minimum. Kad se to ne bi učinilo, postojala bi opasnost i za djelatnike koji pokojnike transportiraju od odjela do nas", napominje dr. Krušlin. Dodaje kako obitelj može eventualno donijeti odjeću za pokojnika. Ona se zatim pokapa u lijesu, pokraj tijela.

Kuga, kolera, crni prišt i korona…

U smjernicama HZJZ-a koje su dobili pogrebnici stoji kako je COVID-19, s obzirom na visoku zaraznost, bolest koja zahtijeva postupak kao u slučaju kuge, kolere, antraksa, difterije, trbušnog tifusa, ebole, žute groznice...

Isti postupak preporuča se i kod osoba za koje se samo sumnja da su umrle od COVID-a. Kako bi se smanjila opasnost, na određenom području potrebno je odrediti samo jednu pogrebničku službu koja će preuzimati preminule od korone.

Prije prijevoza u mrtvačnicu, kažu u HZJZ-u, potrebno je prethodno obavijestiti djelatnike mrtvačnice. Smjernice kažu kako dezinfekcija tijela nije potrebna. Za transport treba koristiti vreću, a oni koji rukuju vrećom, naravno, trebaju imati zaštitnu opremu.

Transportna vreća treba na najmanje tri mjesta imati oznaku "Oprez!-COVID-19 pozitivno" te podatke preminulog.

"Nakon zatvaranja vreće se više ne smiju otvarati za pogrebničke usluge (izlaganje pokojnika, brijanje, oblačenje i slično)", stoji u smjernicama.

Zavareni metalni lijes pa tek onda drveni

Vreću izvana kao i drveni lijes potrebno je dodatno s vanjske strane dezinficirati. Procedura se dalje razlikuje, ovisno o tome hoće li pokojnika kremirati ili pokopati.

U slučaju ukopa, kao i kod ostalih zaraznih bolesti, preminulog se može prevoziti u kovinskom, zavarenom lijesu. Takav lijes postom ide u drveni. Tijelo se zamata u platno natopljeno dezinficijensom.

U slučaju kremiranja, koje su u slučaju visokozaraznih bolesti i preporuča, preminula osoba može se prevoziti ako je zamotana u platno umočeno u dezinficijens, u plastičnoj veći od polietilena debljine minimalno 200 mikrona sa zatvaračem ili u hermetički zatvorenu vodonepropusnu i plinonepropusnu vreću odnosno foliju smještenu u lijes od mekog drva, bez metalnih i plastičnih spojeva.

Naravno, oni koji rukuju tijelom, moraju izbjegavati nepotrebno rukovanje, nositi zaštitnu opremu, dezinficirati ruke nakon kontakta s tijelom, ali i predmeta koji su bili u kontaktu s tijelom, dezinficirati sve površine i opremu.

Pogrebnici moraju osigurati vozilo koje će prevoziti isključivo umrle od COVID-a. Moraju odrediti osobe koje će se baviti procedurama oko umrlih, osigurati vreće za transport umrlih.