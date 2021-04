A nakon što su mediji doznali da USKOK obavlja izvide vezane uz stranicu koronavirus.hr, ministar Beroš je na stožer stigao s papirima.. S njih je čitao objašnjenja zašto je posao dobila baš jedna jedina agencija bez javnog natječaja. Za Dnevnik Nove TV progovorio je i jedan od vlasnika agencije.

USKOK provjerava Ministarstvo zdravstva zbog stranice Koronavirus.hr.

I dok su od njih tražili očitovanje - od agencije Media Val koja je posao dobila, još nisu.

''Domena koronavirus.hr zakupljena je od strane agencije koja je ponudila prepustiti na korištenje hrvatskoj državi'', opširno je, čitajući s papira, objašnjavao ministar zdravstva, Vili Beroš.

Kako su uopće došli na ideju da zakupe domenu za Dnevnik Nove TV objasnio je suvlasnik.

''Jedan dan mi se dogodilo da su njih dvoje došli u razmaku od pola sata kod mene i rekli ovo više nema smisla, informacije su po svuda, ne zna se tko pije, tko plaća, ljudi kupuju wc papir u redu, trebamo nešto napraviti po tom pitanju. Onda je kolegica napravila vrlo brzo neki nacrt arhitekture, to smo predstavili gore u Vladi u smislu ljudi moji mi mislimo da ovo treba. Oni su rekli, da to treba, jel' možete vi to napravit? Ha, pa možda možemo'', objasnio je Mario Aunedi Medek, direktor i partner u Media Valu.

I napravili su. Za posao im je do sada isplaćeno 899.696 kuna bez PDV-a. No, Beroš kaže da ''nije zadatak ministra miješati se u rad stručnih službi, javne nabave, financija, informatike''.

''Formirali smo cijenu prema procjeni broja sata angažmana naših stručnjaka. Na kraju smo radili puno, puno više što je prosječan naš sat dovelo na razinu od 116 kuna, što je zapravo za PR agenciju neisplativo. Na kraju dana mislili smo da radimo nešto što je od šireg društvenog značaja'', dodao je Aunedi Medek.

Ipak, posao su dobili bez provedenog javnog natječaja. Zakon predviđa i takvu situaciju u izvanrednim okolnostima. Za oporbu nema dvojbe.

''Andrej Plenković stalno nalazi neke nove izgovore i ponavlja kako je njegova Vlada zapravo stav je nulte tolerancije prema korupciji. Neka pokaže to na djelu'', komentirao je Nikola Bartulica, saborski zastupnik Domovinskog pokreta..

USKOK danas nije odgovorio istražuje li i druge poslove ministra, već su se pozvali na tajnost postupka.

