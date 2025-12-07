Ova pošast razara obitelji i uzima živote, a sve je dostupnija. Slomljeni otac: "Bili smo povezani kao prst i nokat. A onda se jedne noći nije vratio kući..."

Iz Zagreba se javio otac čije je maloljetno dijete završilo u opasnoj narko mreži iz koje više ne zna kako ga izvući. Kucao je na sva vrata, a umjesto pomoći, sustav se s njim, kaže, počeo loptati.

"Pozdrav, ja sam tata jednog mladog dečka koji je zaglibio u okove droge. Drogira se i prodaje drogu. Obratio sam se svim institucijama - našli su mu drogu i on je opet završio na slobodi. Znam da će me mnogi osuđivati...Molim Vas da mi pomognete da izvučem sina iz pakla droge", zavapio je otac ekipi rubrike Poziv.

Prije ovog vapaja pokušao je učiniti sve - slušao i savjete psihologa, socijalnih radnika, suda, ali nije pomoglo.

Nemojte žuriti s osudom postupaka ovog roditelja jer stotinjak metara od osnovne i srednje škole - bez provjere, bez pitanja, bez ijedne prepreke, ekipa rubrike Poziv kupila je drogu. Isto to može učiniti i dijete.

Na računu neće pisati "droga". Pisat će Skywalker, odnosno proizvod namijenjen za kolekcionarske i dekorativne svrhe. No, ugodno upakirani svakodnevni proizvod u slobodnoj prodaji - zapravo su fragmenti konoplje natopljeni opasnom kemijom. Sintetiku mladi traže u smart shopovima.

Policija pronalazi tek djelić onoga što se zapravo događa iza zatvorenih vrata - sustav koji roditelji sami više ne mogu kontrolirati.

Marko je u komuni gotovo devet mjeseci. Tek su mu dvadeset i dvije godine, a iza sebe već vuče godine u kojima je probao gotovo sve što je tržište nudilo, i brzo prešao s uživanja na prodaju.



"Te sintetičke droge poput Ecstasy, Galaxy... To su većinom psihodelici koji vode u neki drugi svijet. Imate drugu sliku pogleda na svijet, drugačije čujete glazbu, drugačije osjećate dodir, znojite se, srce vam jače radi i jednostavno ste za sve", ispričao je.

Upravo takva iskustva pokazuju koliko je tanko tlo na kojem stoje mladi koji ulaze u svijet sintetičkih supstanci. Na tržištu se na dnevnoj bazi pojavljuju nove mješavine, često neregulirane i nepoznatog djelovanja. Sintetičke droge mladima brišu granice.

Pravosudni sustav ima svoje procedure, ali one ovise o dobi maloljetnika i težini djela. No čak i kad sustav reagira, zakonski okvir ima svoja ograničenja. A vrijeme između maloljetnosti i punoljetnosti postaje prostor u kojem mnoge obitelji ostaju same, bez stvarnog rješenja.

Postoji li rješenje?

O ovom problemu je reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić razgovarao s voditeljem službe kriminaliteta droga Goranom Laušem.

Prije razgovora, Mikić je predstavio rezultate uzoraka sintetike koje su kupili u slobodnoj prodaji, a koje su poslali na analizu u Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Pozitivni su na različite supstance, a za zabranjene tvari koje su kupili uredno su dobili račun i platili porez državi.

Kako kaže Lauš, u ovom slučaju ima elemenata za policijsko postupanje. "Svatko tko prodaje tvari koje su na popisu droga ostvaruje elemente kaznenog djela neovlaštenog prometa drogama".

Na temelju obavijesti iz Državnog inspektorata te saznanja koje je dostavila ekipa rubrike Poziv, policija je provela kriminalističko istraživanje nad objektom gdje su navedene supstance nabavljene. Izuzeti su materijali koji su poslani na vještačenje, a sada se čekaju rezultati.

"Pronađene supstance su opasne jer osobe koje ih konzumiraju ne znaju koja se količina sintetičkog kanabinoida u njima nalazi. One su među mladima rasprostranjene jer se vrlo lako mogu kupiti kao legalan proizvod", objasnio je.

Naglasio je da statistike pokazuju da roditelji dvije godine prekasno saznaju podatak da njihovo dijete ima problem s drogom. "Poruka svim roditeljima koji sumnjaju da njihovo dijete ima taj problem je da se obrate Službi za mentalno zdravlje i prevenciju od ovisnosti. Prevencija je broj 1", zaključio je.

