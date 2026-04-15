Gotovo dvije godine čeka inkluzivni dodatak: "Čekaju li oni da mi svi pokrepamo?"

Trenutačno je u tijeku nešto više od 100.000 postupaka utvrđivanja prava na inkluzivni dodatak. Zbog velikog broja zahtjeva za inkluzivnim dodatkom, mnogi građani više mjeseci čekaju na rješenja, iako je zakonski rok 30 do 60 dana.

"Na televiziji čujem kako se čeka pet mjeseci ili godinu dana za inkluzivni dodatak, a ja bih htjela reći ne pet mjeseci, ne godinu dana, dvije godine će biti 5. lipnja od kako sam ja podnijela zahtjev za inkluzivni dodatak", ispričala je jedna razočarana i ljuta građanka.

Njezin zahtjev za inkluzivni dodatak Centar za socijalnu skrb je 13. siječnja 2025. godine poslao na vještačenje Zavodu za mirovnsko osiguranje.

"Na istom sam Zavodu bila dvije godine prije i tad sam dobila rješenje da imam 40 posto tjelesno oštećenje. Te godine je ukinuta novčana naknada za tjelesno oštećenje tako da nisam dobila nikakvu naknadu. Dobila sam poreznu olakšicu za mirovinu na temelju toga. Sad oni ponovno vještače istu stvar za koju već imaju vještačenje i koje sam im i poslala", ispričala je.

Zbog dugog vremena čekanja na pomoć, osobe koje imaju pravo na inkluzivni dodatak često ne mogu pravovremeno primiti potrebnu financijsku pomoć, a to im značajno otežava svakodnevni život.

"Pisala sam požurnicu, ali nisam dobila odgovor. Zvala sam, ali se nitko živ nije javio. Ja naprosto više ne znam što raditi. Imam velike zdravstvene probleme. Svaku kunu okrenem pet puta jer sam u mirovini. Putujem vlakom jer mi je besplatan. Skačem, trgam se, padaju ljudi sa stepenica vlaka kad silaze. Ali tko nas pita, autobus je preskup. Ne očekujem više ništa, ali da barem čovjek zna što je s tim", kaže razočarana građanka koja gotovo dvije godine čeka rješenje.

"Stalno čitam da je neriješenih 100 tisuća, a riješenih 200 tisuća. Pa što rade ovih četiri mjeseca? Koliko je riješeno? Nula zahtjeva? Meni to uopće nije jasno. Posebno mi smeta što ne govore istinu. Neka priznaju da ima slučajeva gdje ljudi čekaju i dvije godine. Džabe oni kažu da ću dobiti zaostatke, ali živjeti se mora i ova dvije godine. Da li oni čekaju da mi svi pokrepamo ili što?", kaže žena.

Iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad kažu da se na inkluzivni dodatak toliko čeka zbog potrebnog vremena za provođenje vještačenja.

Trajanje cjelokupnog postupka za ostvarivanje prava na inkluzivni dodatak, od podnošenja zahtjeva do donošenja rješenja, prvenstveno ovisi o vremenu potrebnom za provođenje vještačenja.

"Zbog velikog priljeva zahtjeva za inkluzivni dodatak, vještačenje se čeka određeno vrijeme. Postupak se provodi prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva te uzimajući u obzir zdravstveno stanje podnositelja zahtjeva", napominju.

Iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad očekuju i da će se, uz postupno smanjenje priljeva novih zahtjeva te jačanje kapaciteta sustava vještačenja, dinamika rješavanja predmeta dodatno ubrzati.

No, mnogim građanima to su tek obećanja jer, kako je ispričala žena koja na rješenje čeka gotovo dvije godine, "živjeti se mora i do tada".