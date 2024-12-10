Tko ima pravo na inkluzivni dodatak i koliko iznosi naknada AŽURIRANO

Inkluzivni dodatak je novčana naknada namijenjena osobi s invaliditetom u svrhu prevladavanja različitih prepreka koje mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima. Cilj ove naknade je nadomjestiti povećane životne troškove s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju, a važno je znati da je izuzet i od ovrhe. To uključuje troškove poput prilagodbe stambenih prostora, kupovine medicinskih pomagala, specijaliziranih vozila te drugih nužnih usluga i proizvoda. Jedna od bitnih stavki inkluzivnog dodatka je ta da ga korisnici ne mogu primati uz ostale socijalne naknade. Pravo na inkluzivni dodatak priznaje se u postotku od osnovice, koja iznosi 120 eura.

Pet razina potpore

Potpora se razvrstava u pet razina, ovisno o stupnju oštećenja zdravlja, pri čemu bi prva razina imala najveći iznos dodatka.

Iznos inkluzivnog dodatka utvrđuje se prema određenoj razini potpore i iznosi: 600 % osnovice za prvu razinu potpore, 400 % osnovice za drugu, 360 % osnovice za treću, 135 % osnovice za četvrtu i 115 % osnovice za petu razinu potpore. To znači da je iznos za korisnike prve razine 720 eura, za drugu razinu 480 eura, za treću razinu 432 eura, za četvrtu razinu 162 eura, a za petu razinu 138 eura.

Tko ima pravo?

Pravo na inkluzivni dodatak u iznosu 1., 2. i 3. razine priznaje se:

odrasloj osobi s tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem kojoj je utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja te koja ima status osobe s invaliditetom sukladno zakonu kojim se uređuje registar osoba s invaliditetom

djetetu s tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem kojem je utvrđen drugi, treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja bez obzira na status osobe s invaliditetom.

Pravo na inkluzivni dodatak u iznosu 4. i 5. razine priznaje se:

odrasloj osobi i djetetu s tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem kojima je utvrđen drugi ili treći stupanj težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja bez obzira na status osobe s invaliditetom.

Tko nema pravo?

Pravo na inkluzivni dodatak ne priznaje se osobi:

kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugim propisima

koja osobnu invalidninu ostvaruje prema posebnim propisima

koja doplatak za pomoć i njegu ostvaruje prema posebnim propisima, osim korisnika koji su pravo na pomoć i njegu ostvarili prema propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju koji su važili do 31. prosinca 1998. godine.

Dodatno, pravo na inkluzivni dodatak za 4. i 5. razinu potpore ne priznaje se osobi:

koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za puno i učinkovito sudjelovanje u društvu

koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti

kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi odnosno organizirano stanovanje.

Ostvarivanje prava

Potencijalni korisnik mora podnijeti zahtjev nadležnom područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, koji onda pak utvrđuje razinu potpore na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Korisniku prava na inkluzivni dodatak koji se nalazi na izdržavanju kazne zatvora, u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci pravo na inkluzivni dodatak miruje.

