Tko ima pravo na inkluzivni dodatak i koliko iznosi naknada AŽURIRANO
Inkluzivni dodatak je novčana naknada namijenjena osobi s invaliditetom, a priznaje se u postotku od osnovice, koja iznosi 120 eura.
Inkluzivni dodatak je novčana naknada namijenjena osobi s invaliditetom u svrhu prevladavanja različitih prepreka koje mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima. Cilj ove naknade je nadomjestiti povećane životne troškove s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju, a važno je znati da je izuzet i od ovrhe. To uključuje troškove poput prilagodbe stambenih prostora, kupovine medicinskih pomagala, specijaliziranih vozila te drugih nužnih usluga i proizvoda. Jedna od bitnih stavki inkluzivnog dodatka je ta da ga korisnici ne mogu primati uz ostale socijalne naknade. Pravo na inkluzivni dodatak priznaje se u postotku od osnovice, koja iznosi 120 eura.
Potpora se razvrstava u pet razina, ovisno o stupnju oštećenja zdravlja, pri čemu bi prva razina imala najveći iznos dodatka.
Iznos inkluzivnog dodatka utvrđuje se prema određenoj razini potpore i iznosi: 600 % osnovice za prvu razinu potpore, 400 % osnovice za drugu, 360 % osnovice za treću, 135 % osnovice za četvrtu i 115 % osnovice za petu razinu potpore. To znači da je iznos za korisnike prve razine 720 eura, za drugu razinu 480 eura, za treću razinu 432 eura, za četvrtu razinu 162 eura, a za petu razinu 138 eura.
Pravo na inkluzivni dodatak u iznosu 1., 2. i 3. razine priznaje se:
Pravo na inkluzivni dodatak u iznosu 4. i 5. razine priznaje se:
Pravo na inkluzivni dodatak ne priznaje se osobi:
Dodatno, pravo na inkluzivni dodatak za 4. i 5. razinu potpore ne priznaje se osobi:
Potencijalni korisnik mora podnijeti zahtjev nadležnom područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, koji onda pak utvrđuje razinu potpore na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.
Korisniku prava na inkluzivni dodatak koji se nalazi na izdržavanju kazne zatvora, u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci pravo na inkluzivni dodatak miruje.
