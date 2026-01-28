U zagrljaju Nacionalnog parka Krka, daleko od buke i gužve, smjestio se OPG Bili Brig, čije maslinovo ulje možete pronaći na platformi Bijelo Jaje. Dvadeset hektara maslina koje rastu u tišini, okružene vodom, kamenom i vremenom koje, usudili bismo se reći, ovdje teče malo sporije.

Raditi unutar Nacionalnog parka Krka zvuči idilično. Priroda je netaknuta, zrak čist, a svaki korak u masliniku podsjeća zašto se ovakva mjesta čuvaju. No, ta ljepota dolazi s cijenom.

Zavirili smo u maslinik uz Krku s 4500 stabala: Priča o obitelji, ljubavi i maslinovom ulju (Foto: OPG BILI BRIG)

Sve mora biti u skladu s okolišem, s poštovanjem prema svakoj biljci i životinji. A sama mikrolokacija, koliko god bila vizualno čarobna, za masline zna biti zahtjevna. Uvjeti su teški, ponekad surovi, prinosi ne dolaze sami od sebe, a troškovi su osjetno veći nego drugdje.

„Trudimo se nadoknaditi sve ono što lokacija oduzme“, kažu Adrijana i Mate. „Radimo strpljivo i uporno jer vjerujemo da će se kroz par godina sav trud ipak isplatiti.“

Put do maslinika (Foto: OPG BILI BRIG)

Put kojim ni Winnetou ne bi prošao

A ako mislite da je rad u NP-u izazov, priča o putu do maslinika zaslužuje poseban odlomak.

Do Bilog Briga vodi makadamski put kojim, kako kažu sami vlasnici, ne bi prošao ni Winnetou na konju bez ogrebotina, a kamoli osobni automobil.

Ironično, isti taj put se u promotivnim materijalima Nacionalnog parka Krka i grada Skradina spominje kao “Put ulja”, koristi se za evente i rekreativne utrke, ali ga se, zasad, nitko ne osjeća dužnim sanirati.

Nada ipak postoji. A do tada, u masliniku se radi kako se zna. Uz malo više strpljenja i puno više volje.

Zavirili smo u maslinik uz Krku s 4500 stabala: Priča o obitelji, ljubavi i maslinovom ulju (Foto: OPG BILI BRIG)

Obiteljska priča s korijenima

Najljepši dio ove priče nisu samo masline ni lokacija. Maslinik je prije više od 20 godina zasadio Frane, otac obitelji, a danas su posao preuzeli Adrijana i Mate.

Iako bi netko pomislio da će “dvojac iz grada” zazirati od rada u polju, dogodilo se upravo suprotno. Mate je agronom po struci, dok Adrijana, ekonomistica, nije planirala da će joj škare i grablje postati svakodnevica.

Sam fizički rad u masliniku i nije najveći problem, iako većinu poslova oko naših 4500 maslina odrađujemo nas dvoje, uz povremenu pomoć obitelji i prijatelja. Teže je sve ostalo – birokracija, uvjeti, pronalazak radne snage… Masline su nam zapravo najlipši dio posla.

Zavirili smo u maslinik uz Krku s 4500 stabala: Priča o obitelji, ljubavi i maslinovom ulju (Foto: OPG BILI BRIG)

Ne žele biti u prvom planu, ne snimaju se i ne grade priču oko sebe. Fokus je na proizvodu i vjeruju da će ga ljudi znati prepoznati.

U masliniku Bili Brig rastu:

Oblica, kraljica Dalmacije

Krvavica, rijetka autohtona sorta skradinskog kraja

Leccino, Pendolino i Ascolana Tenera

Rezultat je domaće, prirodno, ekstra djevičansko maslinovo ulje.

I dok danas neka ulja dosežu cijene od nekoliko stotina eura po litri, Bili Brig ostaje prizemljen. Njihovo ulje namijenjeno je prvenstveno lokalnom stanovništvu i ugostiteljima, a cijena se kreće već od 15 eura po litri.

Zavirili smo u maslinik uz Krku s 4500 stabala: Priča o obitelji, ljubavi i maslinovom ulju (Foto: OPG BILI BRIG)

Naravno, uvijek se pojavi netko tko će reći da u supermarketu ima “isto takvo” za pet eura, kažu Mate i Adrijana. No brojna testiranja i analize već su pokazala razliku, a na kraju, svatko bira što želi stavljati u svoju salatu.

Više od maslinika

OPG Bili Brig nije samo poljoprivredno gospodarstvo. To je dio dalmatinskog zaleđa, obiteljske priče i tradicije. I dio svakodnevne borbe. S lošim putevima, birokracijom i tržištem koje često teže prepoznaje kvalitetu nego dobar marketing.

Ali ono što ih drži gore, uz Visovac, jest ljubav prema zemlji i obitelji. I želja da, iz godine u godinu, rade ono što najbolje znaju: uzgajaju masline i proizvode pravo domaće maslinovo ulje koje možete pronaći na platformi Bijelo Jaje.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom OPG Bili Brig po najvišim profesionalnim standardima.