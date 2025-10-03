Zavadlav je ubio trojicu, pušku bacio u kontejner i presvukao se: "Tražio je i četvrtog..."

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske djelomično je prihvatio žalbu Filipa Zavadlava i smanjio mu kaznu s 40 na 35 godina dugotrajnog zatvora.

Zavadlav je osuđen zbog trostrukog ubojstva u Splitu 2020., kada je automatskom puškom ubio trojicu mladića. Sud je odbio tvrdnju tužiteljstva da se radi o teškom ubojstvu jer nije dokazano da je riječ o unaprijed planiranoj i bezobzirnoj osveti, već o situacijskom djelovanju.

Kao olakotne okolnosti uzete su njegova bitno smanjena ubrojivost (utvrđena psihijatrijskim vještačenjem), teške osobne i obiteljske prilike te mlada životna dob (29 godina). Otegotne su bile priroda i način počinjenja zločina (automatska puška, trostruko ubojstvo, hladnokrvnost, izostanak kajanja).

Mjesto trostrukog ubojstva u Splitu Foto: Jakov Prkic/Cropix

Mogao bi na slobodu oko 64. godine

Zavadlav se nalazi u istražnom zatvoru od 2020. godine, a to mu se uračunava u kaznu. Ako odsluži cijelu kaznu, mogao bi izaći na slobodu oko svoje 64. godine života.

Mjesto ubojstva u Splitu Foto: Vojko Basic/Cropix

U siječnju 2020. godine u poslijepodnevnim satima Zavadlav je u centru Splita ubio Juricu Torlaka (38), Marina Bobana (24) i Marina Ožića Paića (24).

Na splitskom Šperunu naišao je na 38-godišnjeg Juricu Torlaka i 25-godišnjeg Marina Paića koji su bili na motociklu. Ispalio je rafal. Paić je bio na mjestu mrtav, a Torlak je umro u bolnici.

Nastavio se kretati gradom, a kad je naišao Ožić Paić prema njemu je ispalio veći broj hitaca. I on je na mjestu preminuo.

Nakon ubojstva trojice, Zavadlav je tražio i Jerka Malvasiju. On je prije pet godina rekao za Slobodnu Dalmaciju da mu nije jasno zašto bi Zavadlav došao na vrata njihove obiteljske kuće. Tvrdio je da ga je vidio "možda jednom u životu".

"Poznavao sam mu iz viđenja brata Stanu i tek sam po izlasku iz zatvora prošle godine saznao kako je ovisan o drogi".

Zavadlav se zatim udaljio i pušku bacio u kontejner.

Pronašli su ga u kafiću

Dok je 150 policajaca tragalo za njim, on se presvukao, odložio oružje, i popio kavu u kafiću s bratom i ocem. Tamo ih je pronašla policija i sve uhitila bez opiranja. Filip Zavadlav je odmah sa specijalcima odveden na psihijatriju, a kasnije i na pretres stana.

Policija i Zavadlav 2020. godine Foto: Vojko Basic/Cropix

"Oni su došli samo u potrazi za puškom. Ja sam znala da nje nema tu i odmah sam im to rekla. On je samo spustio glavu. I onda kad sam mu rekla: 'A Filipe, a Filipe.' On je malo proplakao: 'Oprosti, oprosti Marcela. Nisam znao što ću", ispričala je njegova bivša stanodavka prije pet godina za Provjereno.