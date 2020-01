Filip Zavadlav imao je 13 godina kada je prvi put utrčao u policijsku postaju vodeći za ruku mlađeg brata. Iako je socijalna služba desetak puta bila u njihovom domu, Filipa i njegovu braću nitko nije spasio. Desetak godina poslije dvojica braće su ovisnici, a Filip je trostruki ubojica. Ovaj slučaj, i potpora koju je Zavadlav dobio, dokaz je da su građani izgubili povjerenje u pravnu državu.

Tog su dana rafali iz kalašnjikova odjeknuli strogim centrom Splita. Desetke njih ispalio je mladi pomorac Filip Zavadlav i oduzeo život trima osobama: Jurici Torlaku, Marinu Bobanu i Marinu Ožiću Paiću.

Vrlo brzo se otkriva motiv ubojstva: bratovi dugovi za drogu. Međutim, potencijalne okolnosti prije i za vrijeme ubojstva mnogo su kompliciranije. O njima nešto zna žena koja mu je unajmila stan na molbu jedne časne sestre.

U telefonskom razgovoru nam je časna sestra rekla kako joj se prije otprilike godinu dana Filip Zavadlav obratio za pomoć nakon povratka s broda, a to je potvrdila njegova bivša stanodavka i susjeda Marcela Sunara.

"On je došao na preporuku samostana, časne sestre koja je izrazila brigu za momka. On je je izrazio želju da de facto traži azil da se makne od familije koja je problematična", rekla je Sunara.

Vrlo brzo je od prijatelja i sama čula od za njegov ključni obiteljski problem – drogu. On o privatnom životu nije gotovo ništa govorio, ali je ona znala da je pomorac. Bio je, kaže, povučen i pristojan, ali je redovito plaćao stanarinu.

"Imao je momente kad je izgledao malo rastreseno, utučeno, tužno. Kad bih ga vidjela, kad bi davao stanarinu, uvijek bi ga pitala je li sve ok pa bi on meni rekao da je sve ok. Sve je bilo ok do prije par mjeseci", ispričala je Sunara.

"Taj jedan put je došao na vrata, pokucao i ja sam se nasmijala. Nije mi rekao ništa, predaje mi lovu. Ja kažem: 'Jesi dobro?' I on meni kaže da nije. Nisam ga ja ni htjela upirati da kaže, nije mi htio reći. Znam da nije lako kad imaš neke probleme. Pitam ga što je. Samo mi je rekao: 'Šokovi, Marcela moja, šokovi'", dodala je.

Jedan od ubijenih bio blizak sa Zavadlavovim bratom

Dugogodišnji prijatelji znali su što bi ga moglo mučiti. Radilo se o dugovima koje je srednji brat, ovisnik o heroinu, stvorio kod dilera i koje su oni od njega tražili kad se vratio s broda.

"On se davno navukao. Ti dugovi su samo rasli, nije nikad ništa radio. Vjerojatno nije imao novaca ni da to sve plaća tako da se zaduživao. Ne vjerujem da su dugovi bili toliko veliki kao što se priča, to baš ne vjerujem. Mislim da su tu bile neke kamate izmišljene i čisto su stisnuli Filipa jer znaju da je momak na brodu i mislili su da im novca", ispričao nam je Filipov prijatelj.

Ne znaju kome je brat bio dužan niti koliko, a ni policija to nije javno otkrila. Međutim, mi smo se našli s osobom koja je bila povezana s dvojicom ubijenih. Ona nam je rekla da dugovi nisu bili prema Jurici Torlaku i Marinu Bobanu.

Također, tvrdi da treća ubijena osoba, iza koje je stala Torcida, nije povezana s njima i da je Marin Boban bio blizak s Filipovim srednjim bratom. Isto su rekli i Filipovi prijatelji: "Taj srednji brat, zbog kojega je sve to počelo, i pokojni Marin Boban su bili dobri i bili su prijatelji."

Na ormariću pronađena pisma curi koju voli

Okrutno je usred bijela dana prvo likvidirao dvije osobe na motoru na trgu na Šperunu, jednu u ulici u blizini. Zatim se uputio prema obiteljskom stanu Jerka Malvasije, osuđivanog splitskog dilera. Njega nije pronašao, pa je otišao. Očevici su nam rekli da je kalašnjikov nosio u futroli za gitaru.

"Tko odabere automatsku pušku, on pokazuje čvrstu namjeru da počni samo ubojstvo", za Dnevnik Nove TV rekao je kriminalistički stručnjak Dubravko Klarić.

Dok je 150 policajaca tragalo za njim, on se presvukao, odložio oružje, i popio kavu u kafiću s bratom i ocem. Tamo ih je pronašla policija i sve uhitila bez da su se opirali. Filip Zavadlav je odmah sa specijalcima odveden na psihijatriju, a kasnije i na pretres stana.

"Oni su došli samo u potrazi za puškom. Ja sam znala da nje nema tu i odmah sam im to rekla. On je samo spustio glavu. I onda kad sam mu rekla: 'A Filipe, a Filipe.' On je malo proplakao: 'Oprosti, oprosti Marcela. Nisam znao što ću", ispričala je njegova bivša stanodavka.

"Kad su ga odvodili kroz hodnik, govorio je: 'Ja nisam znao što ću. Nisam spavao 16 dana. Prenoćio sam na psihijatriji. Ili ja ili oni'", dodala je Sunara.

Tvrdnju da danima prije ubojstva nije spavao potvrđuju i pisma koje je Sunara pronašla kada je spremala stvari. Pisao ih je djevojci Mariji.

"Bilo je nekakvih izjava poput 'Volim te'. Spominje se ime Marija. Nisam mogla razabrati što piše jer je rukopis bio neuredan kao da je pet različitih osoba pisalo", ispričala je bivša stanodavka.

"Sve je to uzrokovano nespavanjem, ali dobro, to će se riješiti. Ali Marija, slažem se, jak u glavi možeš bit samo ako spavaš. Marija, volim te. Marija, samo me ti možeš spasiti", stoji u pismima.

Sunara nam je rekla da ju je taj papirić na noćnom ormariću dotukao: "Ne znam tko je Marija. Nije spominjao curu, nije nikoga spominjao dok nije policija došla i rekla da se neka cura javila na telefon. Oni su mislili da sam to ja."

Ne zna gdje će s njegovim stvarima jer je Filip Zavadlav prilikom očevida rekao da ne želi da idu bratu i ocu, ali zna da nitko nije izuzeo ni pisma ni njegov laptop.

"Neka se javi ili sucu istrage ili državnom odvjetniku, a može te podatke dostaviti meni. Ta će osoba trebati posvjedočiti o tim podacima, kako je do njih došla i o čemu se radi", rekao je Branko Šerić, odvjetnik Filipa Zavadlava.

"Te podatke treba koristiti u toku kaznenog postupka, ali ih posebno trebaju koristiti vještaci jer smatram da će biti formiran tim ne samo psihijatra, nego i psihologa", dodao je Šerić.

Zbog zlostavljanja je spavao u podrumu zgrade

Zavadlova majka je medijima otkrila da je namjeravao otići psihijatru, ali da ga je otac u toj namjeri spriječio. To je učinio jer se bojao se da će izgubiti posao na brodu. Psihijatrijski vještaci utvrdit će je li zaista bio psihički jako loše mjesecima prije ubojstva.

"Mogli bi tražiti puno opravdanja i razloga zašto se netko ponaša na ovakav način. Međutim, ovaj čin je definitivno čin koji pokazuje da je cijeli sklop ljudskih nagona, koji bi u osnovi trebali u osnovi biti kontrolirani, u momentu popusti i došlo je nažalost do ovoga tragičnog slučaja", rekao je psihijatar Boran Uglešić.

Filip Zavadlav je kao dijete, kažu nam njegovi prijatelji, s braćom bježao od vlastitih roditelja.

"Brata je otac vezao lancima doma. Nije mu otac dao spavati. On se preselio u podrum svoje zgrade. Nije im to čak mogao ni reći, već im je tvrdio da spava kod prijatelja. I tu bi dolje spavao, učio", rekao je Zavadlavov prijatelj.

"Bila je situacija, sjećam se, da je očistio cijelu kuću. Otac ga je napao zašto je očistio, što ima dirati stvari, da se drži svoga posla. Nemar stvarno od strane majke. Znam samo da ih je napustila, svakako teška situacija za dijete u tim godinama", dodao je.

Zbog nasilja je majka dobila i zatvorsku kaznu, a Centar za socijalnu skrb Split ih je nadzirao godinama.

"Obitelj je bila u tretmanu od 1997. i to pod mjerom stručne pomoći i potpore pružanja roditeljima o skrbi za djecu", rekla je Marina Pokrajaca iz Centra za socijalnu skrb Split.

Srednji brat u drogu je upao već u osnovnoj školi

Unatoč nadzoru, djeca su postala problematična djecu. Srednji brat je u drogu upao još u osnovnoj školi.

"To je 15, 16 godina. On je već tada pušio travu. To je na moje oči", rekla nam je osoba koja je zatražila da ostane anonimna.

Kasnije je prešao na teže droge, a oko škole nije bilo manjka dilera.

"To su sve sitni dileri. Nisu to glavni dileri. To je diler koji kupi 10 grama trave pa rasprodaje na 0,7-0,8 i tu neku kintu zaradi. To su dileri od 16-17 godina, djeca", dodao je.

Zbog droge je između Filipa Zavadlava i brata jednom došlo do velike svađe, zbog čega je prijavljen za obiteljsko nasilje. Uspjeli smo doći do presude prekršajnog suda.

"Svog je brata Stanislava pitao da mu posudi mobitel, a kada je isti to odbio uputio mu je riječi 'pi*** ti materina. Za heroin i kocku imaš... za svoju obitelj nemaš'", stoji u presudi.

Za obiteljsko nasilje je dobio uvjetnu kaznu zatvora. Majka ga je iskorištavala za krađe, a prijavljen je pa oslobođen i za prijetnje gej aktivistu. Otac i majka su se međusobno prijavljivali, a majka je prijavljivala i djecu.

"Oni su bili suočeni sa nasilnim obrascima ponašanja njihovih roditelja. Bili su ili žrtve ili svjedoci. Oni su gledali brojne verbalne i neverbalne okršaje svojih roditelja, prijetnje, upotrebnu opojnih sredstava. Praksa je pokazala da ti ljudi preuzmu te modele", rekla je Livija Plančić, predsjednica udruge 'Bijeli krug Hrvatske'.

"Možemo povući paralelu s likom Jokera"

Brojni su Splićani, prijatelji i poznanici znali za sve ove probleme obitelji. I iz tog je razloga pokrenuta grupa "Pravda za Filipa". Moderator nam kaže da je namjera bila pomoć Filipu Zavadlavu, ali su onda brojni građani počeli pisati da bi i oni tako ubili kao i on. Neki otvoreno podržavaju ubojstvo.

"Ono što je zabrinjavajuće u današnjem društvu je jedna bijes, agresija, jedna identifikacija ljudi s počiniteljem ovakvog kaznenog djela. Naglašavam da su izgubljena tri ljudska života", rekao je psihijatar Boran Uglešić.

Sociolog Toni Popović smatra da ovaj slučaj pokazuje da otpor građana postoji, ali da je on pogrešno kanaliziran.

"Mislim da on ljudima na neki način simbolizira otpor, otpor prema neučinkovitosti, prema nekom obliku ugnjetavanja", rekao je Popović.

Facebook grupu se neprestano gasi, ali je građani opet pokreću. Također, najavljen je prosvjed potpore za Filipa Zavadlava.

"Možemo povući neku paralelu sa filmom koji danas ostvaruje milijunsku tiražu, a to je film Joker. Zašto je on toliko popularan? Zato što se ljudi na neki način identificiraju s tim simbolom kao simbolom otpora. I u tom filmu čak vidimo što simpatiziranje s takvom osobom na kraju proizvodi, a to je totalni nered", dodao je Popović.

Razumjeti uzroke trostrukog ubojstva je jedno, a opravdati ga nešto sasvim drugo. Život je najveća vrijednost, temeljno ljudsko pravo, a Filip Zavadlav trojici je ljudi oduzeo sve. Vještaci će se sada baviti okolnostima tih ubojstva. Dio društva će prosvjedovati, a usred Splita će i dalje gorjeti lampioni kao podsjetnik na tri ugašena života.

