Zamućena voda iz vodovoda: Građani bez cisterni, bolnica imala problema, a grad se ispričava

U Bjelovaru je iz slavine jutros potekla bistra voda. Ali da izgled ne bi zavarao, preporuke su da se prokuha prije konzumacije. Tehnički je ispravna, pokazale su kemijske analize, ali čeka se ona najvažnija.

"Čekamo tu mikrobiološku analizu vode, evo danas vam mogu reći trenutno da za sad nema nikakvog porasta bakterija i ja se nadam da evo sutra ujutro kad bude službeni nalaz gotov da ćemo dati treću preporuku da se voda može koristiti za piće", rekao je ravnatelj ZJZ Bjelovarsko-bilogorske županije Vedran Trupan.

Vodu su pomutili radovi na magistralnom cjevovodu. Tijekom zamjene starih cijevi, jedan dio trase vodovoda morao je biti privremeno obustavljen, a problem je nastao pri ponovnom puštanju u pogon.

"Upravo ta situacija je rezultat ovoga što se dogodilo. To podiže talog i skida inkrustaciju sa stijenki cjevovoda i to je slijedom tečenja vode završilo u gradskoj mreži", rekao je direktor tvrtke Vodne usluge d.o.o. Bjelovar Ivan Ivančić.

