Splićani žele stati na kraj problemu koji se vraća svakog ljeta: "HDZ nas je ismijavao da bi na kraju njihov gradonačelnik..."

Najava mogućnosti da zabrane maloprodaju alkoholnih pića u noćnim satima u jadranskim turističkim destinacijama je dočekano s odobravanjem.

No, u Splitu žele ići i korak dalje. Od Ministarstva turizma traže zabranu noćnog rada klubova u povijesnoj jezgri grada.

"U nas ovde krene barufa oko 23:30-ponoć pa do četiri ujutro. Krene lupanje šakama o sve moguće izloge, pa se uredno mete ovaj štekat. Neću govorit uopće o mokrenju", poručila je Blanša Čolak, stanovnica povijesne jezgre Splita.

Prethodna vlast apelirala je na izmjene zakona.

"Mislim da Dioklecijanova palača i njeno okruženje nije primjereno za noćne klubove, pogotovo kad vidimo posljedice koje grad Split trpi. HDZ su nas de facto ismijavali, odbijali, da bi na kraju njihov gradonačelnik krenuo u tom smjeru i tražio od ministra Glavine slične izmjene zakona", poručio je Bojan Ivošević, bivši dogradonačelnik.

"Prethodna vlast je bila obilježena na način da je donosila odluke i da nije poštovala zakon. Da su sve odluke koje su donosili više manje padale. Ja sam za to da se mi okrenemo budućnosti i da maksimum učinimo kako bi grad dobio ono što zaslužuje", poručuje aktualni gradonačelnik Tomislav Šuta.

Prije izbora resorni ministar tvrdio je da Split već sve alate ima u svojim rukama, a sad o svemu ipak raspravlja osnovana radna skupina.

Više o ovoj temi pogledajte u prilogu reportera Dnevnika Nove TV Ivana Kaštelana: