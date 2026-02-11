Hrebak se ispričao građanima Bjelovara i otkrio zašto je voda mutna: "Stigla je kemijska analiza"

Bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak rekao je u srijedu, povodom problema sa zamućenjem vode iz gradskog vodovoda, da je voda zamućena tijekom radova na zamjeni magistralnog vodovoda Delovi – Bjelovar.

Riječ je o strateškom projektu Grada Bjelovara vrijednog 17 milijuna eura. Hrebak je naveo da je magistralni vodovod star 63 godine, dugačak 19,6 kilometara te da njime Bjelovar i okolica iz Podravine preko Bilogore dobivaju pitku vodu.

"Taj vodovod je dotrajao, cijevi su zastarjele, često pucaju i imamo ogroman gubitak u prijenosu vode preko Bilogore", istaknuo je gradonačelnik.

Tijekom radova na zamjeni starih cijevi novima, jedan dio trase morao je biti privremeno obustavljen i premošten, a prilikom ponovnog puštanja u pogon jaki hidraulički tlakovi doveli su do zamućivanja vode, vjerojatno i do skidanja godinama nakupljenog taloga na preostalim starim cijevima, pojasnio je Hrebak.

Dodao je da je stigla kemijska analiza vode koja je pokazala da je voda ispravna, no da se paralelno radi i mikrobiološka analiza na bakterije čiji se rezultati očekuju za tri do pet dana.

"Do tada se pridržavajte uputa HZJZ-a i prokuhavajte vodu ukoliko je koristite za piće ili kuhanje da svi budemo 100 posto sigurni da je sve u redu", poručio je Hrebak.

Naglasio je i da će tijekom ove godine stari magistralni vodovod biti potpuno zamijenjen novim.

Hrebak se ispričao građanima što se ranije nije osobno oglasio o toj temi, navodeći da je bio na službenom putu izvan Hrvatske.

Podsjetimo, u srijedu ujutro Županijski zavod za javno zdravstvo upozorio je da je voda iz gradskog vodovoda na pojedinim dijelovima sustava zdravstveno neispravna te da se ne smije koristiti za piće i kuhanje.