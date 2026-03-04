Nastavlja se sunčano i toplo vrijeme

U četvrtak i sljedećih dana na vrijeme će i dalje utjecati vrlo prostrano i slabo pokretno polje visokog tlaka zraka. Jedino će još sutra u noći i ujutro prema istoku i jugu zemlje u višim slojevima atmosfere biti malo više vlage, što može donijeti slabe nestabilnosti. Malo nestabilnije razdoblje nazire se sljedeći tjedan od utorka, ponajprije na Jadranu.



U četvrtak će u većem dijelu dana prevladavati sunčano. Ujutro mjestimice magla, koja na sjevernom Jadranu ponegdje može biti i dugotrajnija. U noći i ujutro, uz više oblaka na istoku i krajnjem jugu zemlje - još može pasti malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od –2 u Lici do 5 u Srijemu, a na moru od 6 do 11 Celzijevih stupnjeva.



U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano i razmjerno toplo. Vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura od 16 do 18 stupnjeva.



I u istočnim predjelima u nastavku dana pretežno sunčano, a vjetar većinom slab. Bit će razmjerno toplo, poslijepodne od 15 do 18 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, a vjetar uglavnom slab. Najviša temperatura od 13 do 17 stupnjeva.



U Dalmaciji pretežno sunčano uz slab, ponegdje i umjeren vjetar sa sjeverozapada i jugozapada. Ugodno toplo uz najviših 15 do 18 stupnjeva.



Kako dani postaju sunčaniji, raste i želja za boravkom na otvorenom, ali i opasnost od sve intenzivnijeg UV zračenja zbog sve okomitijeg upada sunčevih zraka. Sutra je taj rizik u većini krajeva umjeren.

Prognoza za 3 dana

Sljedećih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano, a prema sredini dana i poslijepodne iznadprosječno toplo. U petak i subotu ujutro mjestimice je moguća magla, a u nedjelju prolazno može biti umjerene naoblake. Vjetar većinom slab, u petak i nedjelju ponegdje i umjeren.



I na Jadranu pretežno sunčano i razmjerno toplo. Tijekom jutra do subote mjestimice je moguća magla, duž zapadne obale Istre i dugotrajnija. U petak navečer uglavnom na sjevernom dijelu zapuhat će umjerena bura, na udare lokalno i jaka, koja će već u subotu prijepodne slabjeti.



Prema današnjim proračunima razmjerno toplo vrijeme zadržat će se i u sljedećem tjednu. Čini se da će ponedjeljak biti većinom sunčan, a od utorka uglavnom na Jadranu i u gorju nestabilnije, gdje može pasti malo kiše.