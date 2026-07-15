Preko Hrvatske će proći atmosferski poremećaj! Evo što će donijeti i koliko će trajati

Ljeto je pravo vrijeme za nevere, energija u atmosferi koja se može pretvoriti u nevremena u ovo doba godine je najveća pa ni ne čudi što s vremena na vrijeme rastu šanse za izraženije pljuskove praćene grmljavinom.

Jedan atmosferski poremećaj noćas i u četvrtak prijepodne će prijeći preko našeg područja stvarajući uvjete upravo za jače pljuskove i grmljavinu, najavio je meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Pritom će biti pojačanog vjetra, na Jadranu, prije svega sjevernom i srednjem dio dana puhat će jak sjeverozapadnjak i bura.

Brzo će se vrijeme smirivati pa nas u drugom dijelu dana očekuje i dosta sunca, a sve skupa zadržat će se vruće, posebno duž Jadrana gdje je na snazi ovaj tjedan i upozorenje na opasnost od toplinskog vala.

Jutro

Noćas i u četvrtak ujutro u većem dijelu zemlje bit će promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno mogu biti izraženiji, praćeni jakim vjetrom. U unutrašnjosti prolazno, a na sjevernom i srednjem Jadranu vjetrovito će biti veći dio dana: puhat će bura i sjeverozapadnjak. Najviše sunčana vremena očekuje se na jugu gdje je općenito sutra i najmanja vjerojatnost za kišu. Jutarnja temperatura, na kopnu od 17 do 21, a na moru od 22 do 25 stupnjeva.

Središnja Hrvatska

Iza kiše, slijedi smirivanje, pa će u drugom dijelu dana sunčana razdoblja biti češća, no ostaje mogućnost i za poneki lokalni pljusak, prije svega na sjeveru zemlje i u Posavini. Puhat će slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, a temperatura će biti oko 30 stupnjeva.

Slavonija

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne će se vrijeme postupno smirivati pa će i sunca biti više. Dnevna temperatura se ovdje očekuje između 30 i 32 stupnja.

Sjeverni Jadran

U gorskoj Hrvatskoj promjenjivije, kiša i pljuskovi prijepodne, a poneki je poslijepodne moguć uglavnom u Gorskom kotaru. Na sjevernom Jadranu će sunčana razdoblja kasnije biti učestalija, a šanse za pljuskove manje. Ipak, veći dio dana će puhati umjeren i jak sjeverozapadnjak. Temperatura, u gorju od 26 do 29, a na moru od 30 do 32 stupnja.

Dalmacija

I u Dalmaciji od sredine dana više sunca, a poneki pljusak bit će moguć uglavnom u zaleđu. Na jugu bi se trebalo zadržati sunčano i gotovo bez kiše cijeli dan. Puhat će bura i sjeverozapadnjak, a južnije i jugozapadni vjetar. Zadržat će se dosta vruće ovdje uz temperaturu i do 34 stupnja.

Temperatura mora

Temperatura mora je većinom 26 ili 27, u Šibeniku u srijedu 25, a u Dubrovniku 24 stupnja.

UV-indeks

Prosječni dnevni UV indeks će u unutrašnjosti većinom biti visok, a na Jadranu vrlo visok.

Tri dana kopno

Krajem tjedna, u petak, pred vikend veći dio dana još će prevladavati sunčano te će ponovno jače zagrijati. Kasno poslijepodne i navečer će se i naoblačiti, a zatim slijedi kiša, te pljuskovi i grmljavina kojih će potom biti i u subotu. Ova promjena donijet će i postupno manje vruće vrijeme što će više doći do izražaja u sljedećem tjednu. U nedjelju ponovno češća sunčana razdoblja, sjeverac, ali i temperatura ispod 30.

Tri dana more

Na Jadranu će prevladavati sunčano, samo u subotu uz umjerenu i povremeno povećanu naoblaku kad bi ponajprije na sjevernom dijelu mjestimice moglo biti i kiše ili ponekog pljuska, osobito u noći. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, pa sjeverozapadnjak, a u nedjelju na sjevernom dijelu umjerena i jaka bura. I na moru će vrućina od vikenda pomalo popuštati.

Sljedeći tjedan

I to će biti glavna odlika vremena u sljedećem tjednu - manje vruće. Često ćemo mjeriti 25, 26 stupnjeva kao dnevne maksimume. Bit će dosta sunca, ali ne i posve stabilno. Pogledajmo i pregled vremena u odabranim hrvatskim mjestima i gradovima.