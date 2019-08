Idućih dana dio zemlje zahvatit će toplinski val.

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, tijekom vikenda je za određene gradove najavljena velika opasnost od toplinskog vala. To se odnosi na Knin, Rijeku, Split i Dubrovnik.

Vruće će biti i u Slavoniji i Baranji, temperature će se penjati i do 36 stupnjeva, pa se još jednom apelira na građane da se pridržavaju upozorenja liječnika.

''Ne izlaziti iz svojih rashlađenih prostora u vrijeme kad je temperatura najviša, znači između 11 i 17 sati. Treba se adekvatno odjenuti da to bude odjeća koja je prozračna, od laganih, prirodnih materijala. Svakako bi trebali i zaštititi svoju kožu adekvatnim kremama. Preporuke jesu da bi se trebalo piti od jedne i pol do dvije tekućine litre dnevno. Međutim to je individualno. Žeđ je nešto što nam samo ukazuje da bismo trebali tekućinu piti s tim da bi, to ne bi trebale biti samo čista voda s obzirom da mi disanjem, znojenjem gubimo elektrolite pa bismo trebali i na to paziti, znači piti nekakve izotonične napitke, jesti više voća, povrća'', savjetuje dr. Darko Sinjeri, zamjenik voditelja smjene u Zavodu za hitnu medicinu.

Vruće ljetne dane nakratko će u četvrtak prekinuti jedna manja promjena vremena koja se u nekim krajevima neće čak ni osjetiti. Na srednjem i južnom Jadranu i ostaje vruće i sunčano uz malo jače jugo. Visoke temperature bit će i sutra. Pljuskovi i grmljavina u većini kopnenih krajeva te na sjevernom Jadranu jače će biti izražena kasnije poslijepodne i navečer.

Nestabilno vrijeme uzrokovat će najprije približavanje fronte sa sjeverozapada, a zatim i njen prelazak preko sjevernijeg dijela zemlje.

Ujutro u četvrtak još u cijeloj zemlji sunčano. Bit će i vrlo toplo, osobito na moru gdje će ostati 23, ponegdje i 25 i tijekom noći. Puhat će jugo, uglavnom umjereno, a u unutrašnjosti umjeren sjeveroistočnjak.

Poslijepodne će veći dio unutrašnjosti zahvatiti prolazak fronte što neće proći bez grmljavinskih pljuskova, a navečer je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme. Rashlađivat će nas i umjeren sjeveroistočnjak.

Istočni krajevi zemlje također će biti nestabilni, uglavnom kasnije poslijepodne i u noći na petak. Najviša temperatura 30 ili 31.

Grmljavinskih pljuskova bit će i na zapadu zemlje, osobito u gorskom dijelu i u Istri. Krajem dana moguće je i jače grmljavinsko nevrijeme u tim područjima. Jugo će tijekom dana postupno slabjeti

Na južnom Jadranu ova promjena gotovo se neće ni osjetiti. Povećane naoblake uz mogućnost pljuskova može biti u zaleđu, a temperatura će se popeti do najviše 33.

Temperatura mora je bez promjena, i danas između 24 i 27 stupnjeva. Uz nastavak sunčanih i vrućih dana , temperature će i dalje rasti.

UV indeks i u četvrtak će u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu biti visok, a u unčanim područjima vrlo visok.

Nakon pljuskova, vrijeme će se brzo vratiti na sunčano i vruće. Jedino još u petak može pasti kakav pljusak , uglavnom na istoku zemlje.

Na Jadranu vikend sunčan i vruć. Vjetar u skladu s dnevnom cirkulacijom - Ujutro burin, a danju sjeverozapadnjak ili jugozapadnjak.

