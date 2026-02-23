Zbog Mađara traže reviziju sustava odlučivanja u EU: Hrvatska ide na krizni sastanak

Visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas ne očekuje dogovor u ponedjeljak o 20. paketu sankcija protiv Rusije, dok Njemačka poziva Mađarsku da preispita svoju odluku o blokadi.

"Raspravljat ćemo o 20. paketu sankcija. Ali kao što svi znate, mislim da danas neće biti napretka u vezi s tim, ali definitivno ćemo učiniti sve da do toga dođe", rekla je šefica europske diplomacije Kallas uoči početka sastanka ministara vanjskih poslova država članica EU-a.

Ministri će između ostaloga razgovarati o 20. paketu sankcija protiv Rusije i zajmu od 90 milijardi eura za Ukrajinu, koje Mađarska blokira. Sutra u Kijev na 4. obljetnicu ruske agresije na Ukrajinu dolaze predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica Komisije Ursula von der Leyen koji su očekivali da će tamo stići s dogovorenim paketom sankcija i zajmom koji je Ukrajini neophodan za preživljavanje.

Budimpešta je najavila da će blokirati 20. paket sankcija i zajam sve dok Ukrajina ponovno ne uspostavi tranzit nafte naftovodom Družba. Taj je naftovod oštećen u ruskom napadu 27. siječnja, a Mađarska optužuje Ukrajinu da oteže s njegovim popravkom.

"Mi činimo sve što možemo da usvojimo taj paket sankcija. Razgovarala sam s državama članicama koje će također pokrenuti to pitanje i pokušati uvjeriti one koji blokiraju. Tražimo načina kako da to napravimo, ali budući da smo čuli vrlo snažne izjave iz Mađarske ne vidim da će oni danas promijeniti svoje stajalište", rekla je Kallas.

Na pitanje kakav kompromis se nudi Mađarskoj da odustane od blokade, rekla je da problemi koje Mađarska ima (tranzit jeftine ruske nafte) nisu povezani s 20. paketom sankcija. "Ne bismo trebali povezivati stvari koje uopće nisu povezane jedna s drugom."

Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul je rekao da će pozvati Mađarsku da preispita svoju odluku o blokadi. "Ne vjerujem da je u redu da Mađarska izda vlastitu borbu za slobodu i europski suverenitet. Zato ćemo još jednom predstaviti naše argumente Mađarima u Budimpešti, ali i ovdje u Bruxellesu, naravno, i zatražiti da preispitaju svoj stav".

Krizni sastanak s Hrvatskom

Govoreći o pregovorima za okončanje rata u Ukrajini, Kallas je rekla da ne dijeli optimizam američkog pregovarača Stevea Witkoffa, koji je rekao da u sljedećim tjednima očekuje napredak i mogući sastanak između ruskog i ukrajinskog predsjednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, a možda i američkog predsjednika Donalda Trumpa.

"Ne dijelim taj optimizam, jer pregovarači s ruske strane nisu baš ozbiljni i nisu voljni ozbiljno razgovarati. Vidjeli smo veliki pritisak na Ukrajinu da prizna i odustane od onoga čega se ne želi odreći, ali to ne donosi dugotrajan mir, stoga nisam optimistična u pogledu bilo kakvih rezultata u sljedećim tjednima i mjesecima", rekla je Kallas.

Za srijedu je zakazan krizni sastanak u kojem će sudjelovat i Hrvatska, čiji se jadranski plinovod pojavio kao moguća alternativa.

Švedska ministrica vanjskih poslova Maria Malmer Stenergard izjavila je za Euronews da je blokada sramotna i ponižavajuća.

"Svako odgađanje usvajanja paketa sankcija je neuspjeh za Europu", rekao je Senergard. "Još ne odustajem."

Francuz Jean-Noël Barrot rekao je da "svi moraju ispuniti svoje obveze", a Litva je pozvala na reviziju sustava glasovanja Europske unije jer je "mađarska opstrukcija zaista frustrirajuća".

"To se događa toliko puta, ta zloupotreba načela jednoglasnosti. Moramo preispitati sam proces donošenja odluka ili ovlasti jedne od država članica. Moramo ući u raspravu o donošenju odluka i zajedničkoj vanjskoj sigurnosnoj politici te o tome trebamo li prijeći na QMV (glasovanje kvalificiranom većinom)", poručio je litavski ministar vanjskih poslova Kęstutis Budrys.