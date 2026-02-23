Strava uz popularnu plažu: Morski pas pred očima užasnute obitelji do smrti izgrizao liječnika

Jedan muškarac smrtno je stradao u stravičnom napadu morskog psa dok je jedrio na dasci uz popularnu plažu u Novoj Kaledoniji.

Riječ je o 55-godišnjem liječniku, kojeg je opasni predator nasmrt izgirzao pred očima prestravljenih članova njegove obitelji.

Tijelo muškarca potom je pronašla skupina mornara koja je na svojim brodovima u nedjelju poslijepodne plovila tim područjem, a uočili su ga kako pluta u obližnjoj laguni. Izvukli su muškarca na plažu i pokušali ga oživjeti, ali su liječnici ubrzo nakon toga potvrdili smrt, prenosi The Sun.

Dužnosnici su objavili da ozljede desne podlaktice, noge i lijeve potkoljenice odgovaraju ugrizima morskog psa. Pronađen je i komad liječnikove daske za jedrenje na kojem su bili tragovi ugriza životinje.

Policija je odmah zatvorila plažu, dok se specijalizirani tim pobrinuo za potresene članove liječnikove obitelji.

U tijeku je obdukcija kako bi se potvrdio uzrok smrti liječnika.

"Još ne znamo kako se napad točno odvijao. Pokušavamo utvrditi okolnosti. Kasno u nedjelju poslijepodne spasilačke ekipe bile su na mjestu događaja i plaža je evakuirana", izvijestile su vlasti te dodale kako će se obdukcijom potvrditi uzrok muškarčeve smrti.

Nova Kaledonija često se navodi kao žarište morskih pasa s nizom smrtonosnih napada koji su se dogodili u francuskom prekomorskom departmanu i turističkom području u južnom Pacifiku.