Ozbiljno upozorenje: "Dio pacijenata u Hrvatskoj na lijek treba čekati do dvije godine"

Zagrebačko dijabetičko društvo uputilo je apel za promjenu pravila propisivanja lijekova oboljelima od dijabetesa tipa 2, upozorivši da je dio pacijenata u Hrvatskoj diskriminiran jer na odgovarajući lijek treba čekati i do dvije godine.

Iako pacijenti s dijabetesom tipa 2 u Hrvatskoj imaju na raspolaganju sve mogućnosti liječenja kao i u većini EU zemalja, u praksi se pokazuje da je nužno dijelu pacijenata kod kojih postoji potreba omogućiti propisivanje dokazano efikasnih GLP-1 RA lijekova u prvoj ili najkasnije u drugoj liniji liječenja, a ne kao što to trenutno definira HZZO da ih mogu dobiti tek u trećoj liniji liječenja, priopćilo je Društvo.

Ističu da je propisivanje tih lijekova u prvoj liniji liječenja u skladu s aktualnim europskim i svjetskim smjernicama liječenja dijabetesa tipa 2. U Hrvatskoj, navode, imamo odmak od te ustaljene prakse koji rezultira time da posebno osjetljivi pacijenti s dijabetesom tipa 2, prema procjeni Društva, na adekvatnu terapiju čekaju godinu do dvije, a često i dulje.

To, upozoravaju, povećava rizik od razvoja komplikacija bolesti te posljedično stvara dodatne troškove za zdravstveni sustav.

Navode pritom da liječenje komplikacija dijabetesa čini čak 88 posto ukupnih izdataka zdravstvenog sustava za dijabetes.

"Ne tražimo privilegije za oboljele od dijabetesa tipa 2, već usklađivanje s europskim i svjetskim standardima liječenja. Ako znamo da 88 posto ukupnog troška zdravstvenog sustava za dijabetes otpada na liječenje komplikacija te bolesti, logično je ulagati u pravodobno uvođenje terapije koja može spriječiti njihov razvoj", izjavila je predsjednica Zagrebačkog dijabetičkog društva Manja Prašek.

Dodala je da bi omogućavanje pravodobnog uvođenja GLP-1 RA lijekova u prvu ili barem drugu liniju liječenja za nekoliko tisuća pacijenata godišnje neznatno opteretilo proračun HZZO-a, a istodobno značajno unaprijedilo kvalitetu života oboljelih i smanjilo dugoročne troškove liječenja.