VIDEO Skandal u Louvreu! Mona Lisa dobila kontroverznog susjeda: "Sad se znoji!"

Aktivistička skupina "Everyone Hates Elon" izvjesila je u Louvreu zloglasnu fotografiju uhićenja Andrewa Mountbatten-Windsora, nakon njegova privođenja pod sumnjom za tešku zlouporabu javne dužnosti.

Tijekom 15 minuta Mona Lisa i Milska Venera dobile su novog susjeda: Andrewa Mountbatten-Windsora.

Aktivisti su u pariškom muzeju Louvre izvjesili nelaskavu fotografiju uhićenja osramoćenog britanskog člana kraljevske obitelji kako bi pokazali "kako će ga svijet pamtiti".

U nedjelju je britanska protumilijarderska skupina Everyone Hates Elon postavila fotografiju na zid slavnog francuskog muzeja, uz natpis kojim je slika nazvana "Sad se znoji" – referencu na, kako su je mnogi opisali, katastrofalnu emisiju Newsnight iz 2019. godine s Emily Maitlis, u kojoj je bivši princ tvrdio da se ne može znojiti te da ga je stoga tužiteljica Virginia Giuffre lažno optužila da ga je vidjela kako se znoji u noćnom klubu.

Giuffre, koja je prošle godine počinila samoubojstvo, optužila je Mountbatten-Windsora da je imao spolni odnos s njom dok je bila maloljetnica i žrtva trgovine ljudima koju je organizirao Jeffrey Epstein.

Fotografija prikazuje Mountbatten-Windsora kako klonuo sjedi na stražnjem sjedalu Range Rovera nakon izlaska iz policijske postaje u Norfolku, nekoliko sati nakon uhićenja 19. veljače.

U policijskom je pritvoru proveo 11 sati. Riječ je o prvom uhićenju visokog člana britanske kraljevske obitelji još od uhićenja kralja Charlesa I. 1647. godine.

Skupina Everyone Hates Elon na Instagramu je podijelila video na kojem njezini članovi postavljaju fotografiju uz opis: "Kažu 'objesite to u Louvre'. Pa smo i učinili."

"Mislili smo da ćemo bivšem princu Andrewu pokazati kako će ga svijet pamtiti postavljanjem ove kultne fotografije uhićenja u Louvreu", poručili su iz skupine za Reuters. "Nadamo se da je ovo tek početak. Pravda za sve Epsteinove žrtve."

Fotografiju su 15 minuta kasnije uklonili zaposlenici Louvrea.

Mountbatten-Windsor uhićen je nakon što je američka vlada objavila milijune dokumenata povezanih s Epsteinom. Među njima su i kopije elektroničke pošte za koje se tvrdi da pokazuju kako je Mountbatten-Windsor dijelio povjerljive informacije s Epsteinom dok je radio kao britanski trgovinski izaslanik. Mountbatten-Windsor i dalje negira bilo kakvu krivnju.

Bivši vojvoda od Yorka i dalje je osmi u redu za britansko prijestolje, a prošlog je tjedna objavljeno da vlada Sir Keira Starmera razmatra donošenje posebnog zakona kojim bi se Andrew uklonio iz nasljednog reda te mu se time onemogućilo da ikada postane kralj, piše Euronews.