U sljedećim danima očekuje nas kiša, ali i jako jugo.

Pred nama je nova kiša, moguće obilnija, ali i jugo, vjerojatno jedno od jačih u sezoni ili čak godini. Ide to jedno s drugim, u iduća dva dana očekuje se lokalno i stotinjak litara kiše po četvornom metru, i to ponajprije na Jadranu te u predjelima uz Jadran, u unutrašnjosti Dalmacije i gorskoj Hrvatskoj.

A zbog jakog i olujnog juga koje će u utorak poslijepodne vjerojatno imati i orkanske udare Državni hidrometeorološki zavod izdao je najvišu, crvenu razinu upozorenja za područje sjeverne i srednje Dalmacije. To u najmanju ruku znači poteškoće u pomorskom prometu, no može doći i do plavljenja riva, a postoji i rizik od štete za obalnu infrastrukturu.

Razlog ovakvom vremenu leži u prostranom ciklonalnom vrtlogu koji se nalazi u Sredozemlju. Taj vrtlog, ta ciklona u utorak će dodatno osnažiti, a u Jadranu će se formirati nova, takozvana ciklona kćer. Cijeli sustav će potom krenuti u smjeru sjeveroistoka.

Obilne oborine već od jutra

Zato će već jutro biti oblačno, na Jadranu i u gorju i kišovito, a kiša će se postupno širiti i prema ostatku kopnene Hrvatske. Obilne oborine svakako će biti ujutro, i to uglavnom na Jadranu te u predjelima uz Jadran. Puhat će vrlo jako i olujno jugo koje će još i jačati pa se maksimum očekuje poslijepodne i navečer. Jutarnja temperatura, od 3 do 8, a na Jadranu, uz južinu oko 14, 15 stupnjeva.

U središnjim krajevima i poslijepodne oblačno - povremeno kiša, dok će temperatura biti oko 10 stupnjeva. Toplije prema istoku.

U Slavoniji i Baranji bi oborine trebalo biti najmanje, a osobito u Podunavlju. Bit će nešto promjenjivije, no isto uz dosta oblaka. Puhat će umjeren jugoistočni vjetar, a temperatura će biti većinom između 13 i 16 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu u utorak će biti oblačno, kišovito, moguće i uz izraženije pljuskove te obliniju oborinu. Očekuje se lokalno između 40 i 70 litara kiše po četvornom metru. Jugo će jačati pa će od sredine dana i na sjevernom Jadranu biti olujno. 15 do 17 stupnjeva na moru, 10-ak u gorju, najviše su vrijednosti dnevne temperature za utorak.

I u Dalmaciji može pasti 50 do 60 litara kiše. Cijeli dan bit će oblačno i kišovito, no naglasak će ipak biti na jakom, olujnom i na udare orkanskom jugu, osobito u drugom dijelu dana. Vrijeme svakako zove na oprez, nemojte to shvatit olako i u utorak se držite obale. Nije hladno, neće ni biti idućih 10-ak dana. Temperatura većinom od 15 do 20 stupnjeva.

Sljedeća tri dana

Vrijeme će u kopnenom dijelu zemlje biti mrvicu bolje u srijedu, a od svih dana u tjednu, najpovoljnije izgleda četvrtak. Premda promjenjivo, tad su šanse za sunce najveće. Istok će ukupno idućih dana biti topliji, a i s namanje kiše.

Na Jadranu i u nastavku tjedna promjenjivo, povremeno s kišom i dalje moguće obilnom, osobito u srijedu. Jako i olujno jugo će slabjeti, u četvrtak će prolazno na sjeveru zapuhati i bura, no već nam petak nosi novu južinu, a svi znamo da se s južinom ni vrijeme neće onda niti za vikend stabilizirati.

Dakle, u utorak svakako kiša, ponegdje obilna, i olujno, potencijalno i orkansko jugo. Nemojte zaboraviti vrijeme uračunati u svoje planove.

