FOTO Država daje u najam poslovne prostore i garaže! Ovo su ponude i cijene

Državne nekretnine do 20. ožujka provode natječaj za zakup 25 poslovnih prostora i garaža u državnom vlasništvu u osam gradova, od čega je 13 u Zagrebu, izvijestili su u ponedjeljak iz te državne tvrtke.

Osim u Zagrebu, traže se zakupci poslovnih prostora i garaža u Varaždinu, Osijeku, Daruvaru, Zadru, Rijeci, Puli i Stivanu na otoku Cresu.

Prostori se mogu pogledati od 9. do 12. ožujka 2026. u terminima iz javnog poziva objavljenog na internetskim stranicama Državnih nekretnina.

Od ponuđenih poslovnih prostora za zakup izdvajaju one u Zagrebu, čije se površine kreću od 11,50 četvornih metara u Grškovićevoj ulici, s početnom mjesečnom zakupninom od 125,35 eura, pa do najvećih 86,70 kvadrata u Deželićevoj ulici, s početnom zakupninom od 472,52 eura.

Nešto manja cijena zakupa, od 411,60 eura, početno se traži za zakup poslovnog prostora od 49 kvadrata u Ulici grada Vukovara, za koji iz Državnih nekretnina kažu da je prvi put na natječaju, dok se za 20-ak kvadrata poslovnog prostora u samom središtu Zagreba, u Prolazu sestara Baković, početno traži 306,07 eura zakupnine.

U Zagrebu se još u zakup nudi prostor od 45 kvadrata na trešnjevačkoj Novoj cesti, s početnom zakupninom od 326,90 eura, zatim 70 kvadrata na Trgu hrvatskih pavlina u naselju Malešnici za 343,59 eura, prostor u Gundulićevoj ulici te četiri garaže u ulicama Radauševa, Šeferova i Viktora Kovačića.

Jedna garaža ponuđena je za zakup i u Puli u Ujevićevoj ulici, a u tom gradu nudi se i poslovni prostor u samom središtu na Rivi.

U Rijeci je natječajem oglašen zakup četiriju poslovnih prostora, od kojih ističu prostor na Žabici, u Krešimirovoj ulici, početne zakupnine od 809,60 eura, kao i najveći prostor na ovom natječaju, od 229,66 kvadrata u riječkoj Trpimirovoj ulici s početnom zakupninom od 3858,29 eura.

Prostor od 80 kvadrata za zakup se nudi u Stivanu na otoku Cresu, a početna mjesečna zakupnina je 379,40 eura.

U Varaždinu u zakup država daje poslovni prostor od 60-ak kvadrata na varaždinskom Malom placu s početnom zakupninom od 294,24 eura, a osim u tom gradu te Zagrebu i Rijeci poslovni prostori u tzv. nultoj ili prvoj gradskoj zoni nude se još i u Osijeku u Županijskoj ulici, u Zadru u ulici Federica Grisogona te u Daruvaru na Trgu dr. Franje Tuđmana.

Kao i na prijašnjim natječajima, prostori se daju u zakup u viđenom stanju na razdoblje od deset godina, uz oslobađanje plaćanja zakupnine prvih mjesec dana od solemnizacije ugovora.

Iz Državnih nekretnina podsjećaju da se za zakup mogu natjecati, kao i do sada, pravne i fizičke osobe s registriranim obrtom ili samostalnom profesionalnom djelatnošću te udruge, a za garaže i fizičke osobe.