Srušili vojni helikopter, ubijaju i otimaju ljude, a ono što skriva njihov poligon za obuku je jezivo

Ubojstvo najtraženijeg narkobosa u Meksiku pokrenuo je val nasilja u toj zemlji.

Vođa kartela CJNG (Cartel Jalisco Nueva Generación), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, također poznat kao El Mencho, ubijen je u nedjelju u vojnoj operaciji u zapadnom Meksiku. U istoj operaciji ubijeno je još šest osoba.

U nasilnim sukobima koji su izbili nakon ubojstva 59-godišnjeg narkobosa, dvije su osobe uhićene, a meksičke vlasti zaplijenile su oklopna vozila, raketne bacače i drugo oružje od navodnih članova kartela. U operaciji su ranjena tri pripadnika meksičke vojske.

Nasilje koje je izbilo u nedjelju dio je dugotrajnog niza sukoba između meksičkih vlasti i CJNG-a.

Sjedinjene Države su godinama tražile Osegueru Cervantesa, tvrdeći da on i CJNG krijumčare velike količine fentanila i drugih droga u SAD. U vrijeme njegove smrti, State Department je nudio nagradu od 15.000.000 dolara za informacije koje bi dovele do njegovog uhićenja, piše CBS.

Tko je Nemesio Rubén Oseguera Cervantes?

Rođen u Meksiku, Oseguera Cervantes ilegalno je ušao u SAD 1980-ih i godinama je živio u Kaliforniji. Uhićen je zbog optužbi za drogu i deportiran natrag u Meksiko, ali se u SAD vratio ilegalno.

Oseguera Cervantes ponovno je uhićen zbog optužbi za drogu 1992. godine i, nakon što je odslužio tri godine zatvora i bio uvjetno pušten, drugi put je deportiran u Meksiko.

Po povratku u Meksiko, započeo je svoj uspon na vrh jednog od najmoćnijih kartela u zemlji.

El Mencho Foto: Profimedia

El Mencho i nasilna povijest CJNG-a u Meksiku

Prije nego što je postao sinonim za brutalnost, organizacija iz koje će kasnije nastati zloglasni Kartel Jalisco Nova generacija (CJNG) funkcionirao je kao grupa uzgajivača avokada.

Međutim, prekretnica u njegovom životu bio je ulazak u policijske redove. Kao bivši policajac, Oseguera je iznutra upoznao način na koji sustav funkcionira. Njegovo poznavanje policijskih taktika, korupcije i sigurnosnih propusta omogućilo mu je da kasnije stvori organizaciju koja će godinama biti korak ispred zakona.

Nakon što su se odvojili od kartela Milenio, Oseguera Cervantes i drugi osnovali su CJNG oko 2011. godine, prema podacima State Departmenta.

"CJNG je u velikoj mjeri uključen u proizvodnju, trgovinu i distribuciju ilegalnih droga, poput fentanila, metamfetamina i kokaina, kao i u održavanje velike operacije pranja novca", prema Upravi za suzbijanje droga.

DEA je 2019. godine procijenila da je CJNG odgovoran za najmanje jednu trećinu svih droga koje u SAD ulaze zrakom i morem.

Bivši agent DEA-e Matthew Donahue rekao je u to vrijeme za CBS News da je Oseguera Cervantes "prioritet broj jedan za DEA-u".

Američki predsjednik Donald Trump je u veljači prošle godine potpisao izvršnu uredbu kojom se CJNG i sedam drugih kartela označavaju stranim terorističkim organizacijama. Zatim su u svibnju savezni tužitelji iskoristili tu oznaku kako bi optužili 39-godišnju Mariu Del Rosario Navarro-Sanchez za navodno opskrbljivanje CJNG-om granatama.

"Ima ogromnu količinu oružja, RPG-ova, oružja kalibra .50. U osnovi ima vlastite timove specijalaca", rekao je Donahue.

To oružje je korišteno za uspostavljanje, širenje i održavanje kontrole kartela diljem zemlje na nasilan i često smion način.

Kartel je 2020. godine pokušao ubiti načelnika policije Mexico Cityja Omara Garcíu Harfucha, koji sada obnaša dužnost meksičkog tajnika za sigurnost i civilnu zaštitu. Dok je putovao na sastanak u oklopnom SUV-u, Garcíu su napali članovi CJNG-a koji su imali puške, granate i pancirke. Preživio je, ali su ubijena dvojica njegovih tjelohranitelja i jedna neumiješana žena.

Američki tužitelji također su tvrdili da je kartel 2015. godine srušio meksički vojni helikopter RPG-om tijekom meksičke kampanje usmjerene na kartele u Jaliscu.

CJNG je optužen za korištenje lažnih oglasa za posao u pokušaju privlačenja novih članova, a zatim prisiljavanje kandidata da se pridruže kartelu. Kartel je navodno mučio ili ubijao one koji su pokušali pružiti otpor ili pobjeći. U ožujku je skupina ljudi koji su tražili nestale rođake pronašla pougljene kosti, cipele i odjeću na mjestu za koje se vjeruje da je poligon za obuku CJNG-a.

Godinama je El Mencho bio "duh". Skrivao se u nepristupačnim, planinskim predijelima Meksika, okružen ogromnim osiguranjem. Sigurnosne snage su ga više puta bezuspješno pokušavale uhvatiti, a svaki pokušaj bi se završavao krvoprolićem.

Prije pet godina vlasti su imale točnu lokaciju i plan, ali je El Mencho nestao neposredno prije racije, što je potvrdilo sumnje da su informacije o uhićenju procurile iz samog vrha policije.

Njegov kraj je došao tek u pomno planiranoj akciji specijalnih meksičkih snaga i američke obavještajne službe. U teškoj razmjeni vatre, pogođen je i preminuo je tijekom transporta helikopterom u Mexico City.

CJNG Foto: AP Photo/Eduardo Verdugo

El Menchov sin, Rubén Oseguera - poznat kao El Menchito, osuđen je u ožujku 2025. na doživotni zatvor nakon što je u SAD-u osuđen zbog droge i oružja.

"El Menchito je predvodio napore kartela Jalisco da koristi ubojstva, otmice i mučenja kako bi izgradio kartel u samoprozvano 'carstvo' proizvodnjom fentanila i preplavljivanjem Sjedinjenih Država ogromnim količinama smrtonosnih droga", rekao je bivši američki državni odvjetnik Merrick Garland u rujnu 2024.

Prije smrti, Oseguera Cervantes je također više puta bio optužen u SAD-u. Njegova najnovija optužnica podignuta je u travnju 2022., kada je optužen za zavjeru za proizvodnju i distribuciju metamfetamina, kokaina i fentanila za uvoz u SAD te za upotrebu vatrenog oružja tijekom i u vezi s kaznenim djelima trgovine drogom.

Iako je glava "zmije" odsječena, američki i meksički službenici upozoravaju da stroga vojna hijerarhija CJNG-a znači da će kartel vjerovatno nastaviti da fukcionira. Glavno pitanje koje se sada postavlja je tko će naslijediti imperiju vrijednu milijarde dolara i koliko će krvi pritom biti proliveno.