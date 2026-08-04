Pred nama je vrhunac toplinskog vala, a onda stiže preokret

Toplinski val ponovno je počeo jačati. Pred nama je vrhunac vrućine, nastupit će u četvrtak, no, za razliku od prošlog tjedna, ovaj put ćemo višu temperaturu imati u kopnenim predjelima, osobito u Slavoniji i Baranji gdje je moguće i malo iznad 40 stupnjeva.

Nakon četvrtka slijedi osvježenje i olakšanje, najavio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

U srijedu ujutro u cijeloj će Hrvatskoj biti sunčano i vedro. Malo oblaka će se početi stvarati tek prema podnevu i to ponajprije nad planinskim predjelima.

Vjetar će biti slab, i od ranih sati će biti toplo. Najniža temperatura u unutrašnjosti između 17 i 20, a na obali oko 25.

I poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano i vrlo vruće, oko 38 stupnjeva. Samo uz malo oblaka i slab jugoistočni vjetar.

Slavonija

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno vedro i također vrlo vruće, rijetko uz malo oblaka. Temperatura će biti od 38 do 40, sa slabim do umjerenim jugoistočnim vjetrom.

Sjeverni Jadran i gorje

Sunce i vrućina dominirat će i na sjevernom Jadranu, temperatura će biti između 34 i 38, no bit će malo više vlage tako da će se činiti sparno. Puhat će slab vjetar, južnih smjerova.

I u Gorskom kotaru i Lici sunčano i vruće, od 33 do 36. Bit će nestabilnije, uz umjerenu naoblaku, a lokalno onda i kraće pljuskove s grmljavinom, poslijepodne, između 13 i 17 sati.

Dalmacija

U Dalmaciji također sunčano i vrlo vruće. Na obali i otocima će biti pretežno vedro, a u unutrašnjosti poslijepodne malo oblaka iz kojih će lokalno pasti i poneki pljusak, ali samo kratak. Najveća vjerojatnost za to je između 14 i 18 sati. Oko podneva će zapuhati slab do umjeren maestral, a temperatura će biti od 34 do 37 na obali, te oko 38 u Zagori.

Temperatura mora

I more se još malo zagrijalo, temperatura mu je sada 27, 28 stupnjeva. A do petka bi ponegdje moglo narasti i do 30.

Tri dana kopno

Pred nama je vrhunac toplinskog vala. U četvrtak će biti sunčano i još malo toplije nego sutra, oko 39 stupnjeva, u Slavoniji i malo više. U Gorskom kotaru i Lici lokalno će biti pljuskova. Zatim u petak i subotu nestabilnije, pa će pljuskovi i grmljavina biti češći diljem unutrašnjosti, a i temperatura će se konačno spustiti. No i dalje ćemo imati sunčana razdoblja.

Tri dana more

Na obali u četvrtak i većinu petka još sunčano i vrlo vruće. Olakšanje ovdje stiže tek u subotu kad će se temperatura spustiti ispod 35. Kiša i pljuskovi će biti vrlo rijetki, mogući su uglavnom na sjeveru. Pri tome će zapuhati bura koja će se u subotu proširiti na Dalmaciju.

Bliži se, dakle, vrhunac vrućine. U srijedu četvrtak će biti još malo toplije nego u utorak. Zatim od petka nestabilnije, u unutrašnjosti češće uz pljuskove i nižu temperaturu. U subotu još malo svježije, na kopnu će tad biti 6 do 10 stupnjeva manje nego u četvrtak, a na obali tri do pet.