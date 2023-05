Nakon osjetno toplijeg vikenda, meteorlog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja najavio je kakvo je to svježije i kišovito razdoblje koje je pred nama.

U mnogim krajevima je u nedjelju bilo iznad prosjeka, riječ je o prvom po vremenu ljetnom vikendu u sezoni. Temperatura u 14 sati, u Požegi je bila čak 28, najčešće na kopnu oko 25, 26. Malo manje na moru, no to je zbog još uvijek hladnog mora koje ne dopušta brzo zagrijavanje zraka. Ljeto će ipak pričekati kraj svibnja.

Pred nama je svježije i kišovito razdoblje, a prema novim izračunima, ljetno vrijeme neće se ni vratiti tako brzo, naime sljedeća dva tjedna bit će nešto hladnija nego je to sredinom svibnja uobičajeno, pri čemu će ovaj prvi biti i prilično kišovit, a suše i toplije, dakle više ljetno vrijeme ponovno očekujemo tek zadnjih 10-ak dana svibnja.

Razlog je u rasporedu baričkih sustava: ovaj put stabilna zračna masa, anticiklona, zasjela je nad sjeveroistokom Europe i cijeli tjedan blokirat će prodore svježeg, oceanskog zraka a Atlantika, koji će onda skretati južnije i završavati u našem dijelu Europe. U ponedjeljak će premještanje ove fronte donijeti prve nestabilnosti, kišu i svježinu. Za početak uglavnom u kopnene krajeve.



U ponedjeljak nas očekuje promjenjivo oblačno jutro, u unutrašnjosti mjestimice s kišom, pri čemu će kiša ovdje i biti češća upravo u prvom dijelu dana. Na Jadranu barem djelomice sunčano i prijepodne bez kiše. Zapuhat će sjeveroistočnjak, a na sjevernom Jadranu bura. U Dalmaciji ujutro još slabo do umjereno jugo. Jutarnja temperatura, na kopnu od 9 do 13, a na moru većinom između 11 i 16 stupnjeva.



I poslijepodne, u središnjoj Hrvatskoj umjereno do pretežno oblačno, a i dalje je ponegdje moguće malo kiše. Izglednije južnije u regiji. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak uz koji će biti dosta svježije nego danas. Maksimalna temperatura očekuje se između 16 i 19 stupnjeva.

I u Slavoniji i Baranji sutra promjenjivo i oblačnije, mjestimice s kišom. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, temperatura od 17 do 20 stupnjeva.



Slično i u gorskoj Hrvatskoj, više oblaka nego sunca u svakom slučaju, a kao i drugdje u kopnenom dijelu zemlje kiša je i ovdje izglednija u prvom dijelu dana. Na sjevernom Jadranu bit će djelomice sunčano, s promjenjivom naoblakom. Bura će pojačati pa će poslijepodne biti jaka, a prema večeri lokalno može biti i olujnih udara. Temperatura, u gorju od 13 do 18, a na sjevernom Jadranu 20ak do najviše 23 stupnja.



I u Dalmaciji u ponedjeljak djelomice sunčano, a uz povremeno više oblaka, uglavnom u zaleđu poslijepodne može pasti malo kiše ili pljusak. Jugo će okrenuti na jugozapadnjak, jedino će na sjevernom dijelu navečer zapuhati bura. Najviša dnevna temperatura bit će od 21 do 25 stupnjeva.



U utorak ne bi trebalo biti kiše, mada, uz djelomice sunčano vrijeme bit će i promjenjive naoblake. No cijeli tjedan zadržat će se, za doba godine svježe. U srijedu sa zapada jače naoblačenje, potom mjestimice i kiša, koja u četvrtak onda lokalno može biti i obilnija. Zapuhat će sjeverac uz koji će u četvrtak biti još malo svježije.



I na Jadranu u utorak djelomice ili čak pretežno sunčano, no u Dalmaciji ponegdje uz više oblaka isto može biti malo kiše ili poneki pljusak. U srijedu naoblačenje, pa kiša, prvo na sjevernom Jadranu gdje krajem dana može biti i pljuskova praćenih grmljavinom. U četvrtak izraženiji pljuskovi, a oborina moguće obilnija. U utorak će puhati umjerena i jaka bura, a u srijedu i četvrtak u Dalmaciji jugo. I na moru će idućih dana ipak biti nešto manje toplo.



Nestabilno će se prema nedjeljnoj prognozi zadržati i u petak te dio subote, dok sljedeća nedjelja za sad izgleda bolje i sunčanije. Više informacija o kraju tjedna znat će se u ponedjeljak.

