Idealno za kupanje: Meteorolog Darijo Brzoja otkriva kakvo nas vrijeme očekuje idući tjedan, ali i kada dolazi pogoršanje

Napokon primjećujemo naznake ljeta, traje prvo dulje razdoblje visokih temperatura i sunčana vremena ove sezone. Ljetne vremenske prilike donosi nam termo barički greben sa Sredozemlja, val topline koji će se idućih dana s juga širiti prema našim krajevima.



Ti uvjeti nose i sunčano prvo jutro u novom tjednu. Značajnijeg vjetra neće biti, uz obalu tek ponegdje ona uobičajena dnevna cirkulacija stabilnog vremena: burin. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 12 do 15, u gorju od 10 do 14, a na Jadranu između 17 i 22 stupnja.

Pročitajte i ovo Mala škola prognoze SAD je prirodna kuhinja najopasnijeg vremena: Meteorolog Ivan Čačić objašnjava zašto je tomu tako



Pretežno sunčano zadržat će se i poslijepodne. U središnjoj Hrvatskoj, mjestimice umjeren razvoj oblaka, a stoji i vrlo mala mogućnost za lokalni pljusak. Vjetar većinom slab jugozapadni, temperatura od 29 do 32 stupnja.



I u Slavoniji i Baranji u ponedjeljak bit će sunčano, tek rijetko uz malo oblaka. U najtoplijem dijelu dana bit će 30 u hladu. A na suncu to obično bude i 5 stupnjeva više.



Vrlo toplo i vruće, te većinom sunčano očekuje se i na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj. Danju će puhati uglavnom slab do umjeren, samo u višim gorskim predjelima moguće prolazno i jak jugozapadnjak. Temperatura u gorju, najčešće od 26 do 28, ponegdje možda i malo viša, dok će na sjevernom Jadranu biti od 28 do 30 stupnjeva.



I u Dalmaciji isto sutra sunčano i većinom vruće. Ujutro burin, danju jugozapadnjak i zapadnjak. Najviša dnevna temperatura na obali i otocima oko 30 stupnjeva, a u zaleđu malo viša, do 32.

Pročitajte i ovo Mala škola prognoze Obnovljivi izvori energije prestigli su plin u Europi. Meteorolog Ivan Čačić donosi i kakav se razvoj očekuje u budućnosti



Tjedan je idealan za kupanje i plažu, uz visoku temperaturu zraka more se zagrijava, danas na većini mjernih mjesta mjereno je 22 ili 23 stupnja.



I u nastavku tjedna bit će sunčano, uz malo oblaka, a tek poneki izolirani pljusak moguć je u srijedu u sjeverozapadnim predjelima. Svakim danom, sve do petka bit će više vruće.



I na Jadranu će idućih dana prevladavati sunčano. Vjetar slab, u poslijepodnevnim satima prolazno umjeren jugozapadni i zapadni. Također vruće, no uz dnevni vjetar, ipak ugodnije nego u unutrašnjosti. UV indeks bit će vrlo visok pa se sredinom dana držite hladovine.



Vrhunac vrućine očekuje se u četvrtak, u Slavoniji u petak, a u petak poslijepodne izgledno je i pogoršanje vremena s pljuskovima, koje će se zadržati još i u subotu, a nakon kojeg će ponovno biti manje vruće.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.