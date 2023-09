Kakvo nas vrijeme očekuje idućih dana? Detalje zna meteorolog Darijo Brzoja

Ciklona se pomalo popunjava, iščezava, a s njom i frontalni sustav odgovoran za višak naoblake u ponedjeljak, pa ponegdje i kišu koja je pala. U nastavku tjedna bit ćemo u polju povišenog tlaka više manje cijelo vrijeme, ali i u relativno toploj zračnoj masi. To će se u konačnici ogledati u danima babljeg ljeta. Od utorka pa najmanje do vikenda sunčano i toplo.



Najviše sunca u utorak ujutro bit će duž Jadrana. U kopnenim krajevima mjestimice tek umjerena naoblaka, ali lokalno i magla. Vjetar uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, u početku s jakim, a podno Velebita i olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti će biti između 11 i 16, a na Jadranu 17 i 22 stupnja.



Poslijepodne još više sunca, dapače, uglavnom će sunčano i prevladavati. Puhat će većinom slab sjeveroistočni vjetar, a temperatura će biti ugodnih 24 ili 25 stupnjeva.

:

I u Slavoniji i Baranji dosta sunca cijeli dan te također ponovno toplije. Najviša dnevna temperatura i ovdje se očekuje oko 25.



U gorskoj Hrvatskoj, posebice u Gorskom kotaru umjerena naoblaka zadržat će se i dio dana, no i ovdje bi poslijepodne trebalo biti prilično sunčano. Na Jadranu će prevladavati vedro, a puhat će slaba i umjerena, uglavnom podno Velebita i jaka bura s olujnim udarima. Malo će oslabjeti sredinom dana, a navečer opet malo pojačati. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 19 do 23, a na moru od 25 do 28 stupnjeva.



I u Dalmaciji u utorak većinom sunčano, ovdje uz uglavnom slabu i umjerenu buru. Sredinom dana bura će na otvorenom moru okrenuti na sjeverozapadni vjetar, a ponegdje uz obalu i jugozapadni. Navečer će pak bura ponovno zapuhati. A skroz će oslabjeti u srijedu. Ovdje po vremenu u utorak pravo ljeto, ponegdje i uz visokih 29 stupnjeva.



Temperatura mora još se drži negdje oko 23, od 22 do 24 stupnja na većini mjernih mjesta. Rekao bih sasvim dovoljno za posljednji rujanski tjedan.



Do vikenda će vrijeme biti većinom sunčano i ugodno toplo. Ujutro je jedino ponegdje na kopnu moguća magla: to je to doba godine, magle će, inače, kako se budemo približavali zimi biti češće i gušće. Ove prve uglavnom su kratkotrajne i tek podsjetnik da ipak više nije pravo ljeto nego bablje.



U svakom slučaju gušt za iduće dane. Sunčano će biti i na Jadranu. U srijedu još malo bure, od četvrtka puhat će većinom sjeverozapadnjak. Bit će vrlo toplo, idealno za kupanje, plažu, prirodu… A i još malo cukra u grožđu.



Vrijeme za vikend, možda malo kiše, prolazno, prije svega u kopnenim krajevima u subotu, prognoza još nije posve sigurna, i dalje stoje i vrlo razumne šanse da vrijeme ostane suho i pretežno sunčano. Sunčano će svakako biti na Jadranu. Moguće, ukupno malo manje toplo u nedjelju, ponedjeljak. No za sad, nikakve drame nema na vidiku.

