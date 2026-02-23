Čedomir Jovanović oprostio se od prijatelja čije je tijelo pronađeno na planini

Tijelo poznatog crnogorskog planinara pronađeno je nakon potrage koja je trajala od jučer, kad mu se izgubio svaki trag na planini Hajli. Srpski političar Čedomir Jovanović na društvenim se mrežama oprotstio od planinara koji mu je bio dugogodišnji prijatelj.

Podijelio je njihovu zajedničku fotografiju uz poruku: "Uzela nam te je Hajla sebi da vječno budeš sa njom kojoj si se uvijek vraćao i da mi dok nas bude u njenom vrhu tebe imamo".

Jovanović i Fetahović Foto: Instagram/Screenshot

Prema pisanju Blica, Ćazim Fetahović pao je tijekom jučerašnjeg uspona. Njegov nestanak prijavljen je nakon što se nije vratio s planinarske ture, a potraga je započela sinoć. Spasioci su locirali njegov sat na otprilike kilometar udaljenosti od doma Grope na Hajli.

Fetahović je hodao planinarskom stazom kad je, blizu vrha, propao kroz snježni nanos nastao uslijed jakih vjetrova i nakupljanja snijega iznad strme padine. Od iskusnog planinara oprostio se i Planinarski savez Crne Gore.

Prema neslužbenim informacijama, Fetahović je na usponu bio s ekipom planinara iz Splita, koji su u policijskoj postaji u Rožajama dali izjavu. Navodno je još dvoje planinara iz grupe zamalo propalo kroz snijeg na istom potezu, ali su se uspjeli spasiti zahvaljujući cepinima. Njih je potom ostatak ekipe izvukao na siguran dio staze.

