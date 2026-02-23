Autorici hit dječje knjige počinje suđenje: "Ubila je muža pa napisala knjigu da pomogne djeci"

Otprilike godinu dana nakon smrti svog supruga, Kouri Richins objavila je dječju knjigu kako bi pomogla svojim sinovima da se nose s tugom.

"Samo zato što nije ovdje s nama fizički prisutan, to ne znači da nije ovdje s nama“, rekla je Richins tijekom intervjua u kojem je promovirala knjigu u lokalnom informativnom programu u travnju 2023. "Tata je još uvijek ovdje, samo je na drugačiji način", govorila je i pisala.

Mjesec dana kasnije, majka iz Utaha uhićena je i optužena da je 2022. godine svog supruga, Erica Richinsa, otrovala smrtonosnom dozom fentanila.

U ponedjeljak će porota saslušati uvodne riječi dok se Richins sudi za ubojstvo svog supruga s kojim je bila u braku devet godina. Tužitelji tvrde da ga je ubila zbog financijske koristi i kako bi započela novi život s muškarcem s kojim je imala aferu. Također je optužena za pokušaj trovanja supruga na Valentinovo, tjednima prije njegove smrti.

Richins (35) izjasnila se da nije kriva za teško ubojstvo, pokušaj teškog ubojstva, prijevaru u osiguranju i krivotvorenje. Ako bude osuđena za najozbiljniju optužbu, mogla bi se suočiti s doživotnim zatvorom.

Richins se suočava s dodatnim financijskim optužbama u zasebnom slučaju. Sudski zapisi pokazuju da se još nije izjasnila o krivnji. Njezini odvjetnici rekli su za CNN da njihova klijentica jedva čeka da dođe na sud: "Kouri je čekala gotovo tri godine na ovaj trenutak: priliku da činjenice ovog slučaja sasluša porota, oslobođena narativa tužiteljstva koji je dominirao naslovima od njezina uhićenja. Sada država mora dokazati optužbe izvan razumne sumnje."

Smrtonosna droga Fentanil Foto: Getty Images

Smrtonosna doza fentanila

Eric Richins (39) pronađen je mrtav u spavaćoj sobi para u ranim jutarnjim satima 4. ožujka 2022.

Ranije te noći, Kouri Richins donijela je koktele u njihovu sobu kako bi proslavila uspjeh u svom poslu s nekretninama, prema iskazu koji je dala istražiteljima, a koji je naveden u sudskim spisima.

Richins je vlastima rekla da je jedan od njihovih sinova imao ružne snove, pa je oko 21:30 otišla spavati u njegovu sobu, navodi se u optužnici. Kad se vratila u glavnu spavaću sobu otprilike šest sati kasnije, rekla je da je pronašla svog muža mrtvog u njihovom krevetu.

"Okrenula sam se, kao da ću zagrliti Erica, a on je bio samo hladan. Bilo je da kao da stavljaš ruku preko cementne cigle", rekla je istražiteljima u travnju 2023., prema sudskim dokumentima. Richins je nazvala 911 u 3:21 ujutro, a hitne službe su ubrzo nakon toga stigle u kuću u Kamasu, izvan Salt Lake Cityja. Primijetili su da se činilo kao da je Eric "mrtav već neko vrijeme", navodi se u optužnici.

Gumeni bomboni...

Richins je istražiteljima rekla da je ostavila mobitel u glavnoj spavaćoj sobi i odmah nazvala 911 nakon što je pronašla muža mrtvog. No, tužitelji su rekli da je forenzička analiza njezina telefona pokazala da je bio otključan šest puta u 15 minuta prije nego što je uputila hitan poziv u 3:21 ujutro.

Obdukcija je otkrila da je Eric Richins umro od predoziranja fentanilom, s oko pet puta većom smrtonosnom dozom u krvi.

Kouri Richins je istražiteljima rekla da bi njezin suprug ponekad uzimao THC gumene bombone prije spavanja i da je vjerovala da su mogle sadržavati fentanil. U noći njegove smrti rekla je vlastima da ne misli da je pojeo jedan. Godinu dana kasnije, Richins je rekla da misli da je te noći pojeo gumeni bombon, rekli su tužitelji u optužnici.

Mjesnik nije otkrio THC u organizmu Erica Richinsa, a tužitelji su rekli da gumeni bomboni u njegovom domu nisu bili pozitivni na fentanil.

"Mislim da me je žena pokušala otrovati"

Žena koja je čistila Richinsove kuće rekla je istražiteljima da je Kouri Richins tražila fentanil početkom 2022., navodi se u optužnici. Žena je rekla da je 11. veljače 2022. od dilera droge kupila više od 15 tableta za koje je mislila da sadrže fentanil, koje je potom dala Richins.

Nekoliko dana kasnije, na Valentinovo, Richins je ostavila suprugu sendvič i poruku prije nego što je otišla na sastanak sa svojim "ljubavnikom", rekli su tužitelji u optužnici. Kasnije tog dana, Eric Richins je poslao poruku svojoj supruzi: "Idem malo prileći, ako mi ne bude bolje, idem u bolnicu."

Satima kasnije, dvojici prijatelja rekao je da se osjeća kao da će umrijeti nakon što je pojeo sendvič, prema optužnici. "Mislim da me je žena pokušala otrovati", rekao je jednom.

Eric Richins je rekao drugom prijatelju da je dobio osip, zatim si je ubrizgao EpiPen i popio bocu Benadryla. "Zamalo si me izgubio", rekao je, prema tužiteljima.

Eric Richins nije imao alergije na hranu, ali fentanil i drugi opioidi ponekad mogu uzrokovati "pseudoalergijske reakcije", rekli su tužitelji. Odvjetnici njegove supruge rekli su u sudskim spisima da je Eric Richins vjerovao da ima alergijsku reakciju i da nema dokaza koji bi pokazali da je tog dana uzeo droge.



Krajem veljače 2022. Richins je navodno tražila od žene još fentanila, rekavši da prethodni lijekovi nisu dovoljno jaki. Tužitelji su rekli da je žena kupila još droge od istog dilera 26. veljače 2022. Njezini telefonski zapisi, navedeni u optužnici, pokazuju kontakt s Richinsovom otprilike u vrijeme kada se sastala s dilerom.

U roku od tjedan dana, Eric Richins je bio mrtav.

Kouri Richins ručno je izbrisala više od 800 poruka od siječnja do sredine ožujka 2022., kao i "značajnu količinu" podataka s mobitela iz tog razdoblja, rekli su tužitelji. Nakon što je obaviještena o uzroku smrti svog supruga, internetska povijest njezina telefona navodno je uključivala posjete web stranicama o ženskim zatvorima u Utahu, plaćanjima životnog osiguranja i načinu na koji policija vraća izbrisane podatke s mobitela.

Do tog ljeta, Richinsin telefon korišten je za razne internetske pretrage, uključujući i jednu koja je glasila "ako je netko otrovan kako to piše na smrtovnici", prema optužnici.

Odvjetnik obrane koji više ne zastupa Richinsovu ranije je rekao da su pretrage bile samo odgovor na tadašnju istragu i da nisu ukazivale na krivnju.

Ubrzo nakon uhićenja, Richinsova je rekla svojoj obitelji da je od žene tražila tablete protiv bolova koje je njezin suprug želio, ali ih je on bacio jer nisu bile dovoljno jake, prema sudskim dokumentima. Njezin bivši odvjetnik obrane rekao je da je Eric Richins bio poznat kao "zabavljač" koji bi "konzumirao alkohol i THC u bilo kojem obliku".

Tužitelji su rekli da je Richinsova više puta rekla policiji da njezin suprug nije uzimao droge osim povremenih gumenih bombona s THC-om.

Dolari, ilustracija Foto: Profimedia

"Spirala prema potpunom financijskom kolapsu"

Tužitelji tvrde da je Kouri Richins ubila svog supruga kako bi profitirala od njegovog unosnog posla i polica životnog osiguranja – sredstava koja je potom mogla koristiti za potporu svom posrnulom poslu s nekretninama.

"Učinila je to i zato što je planirala budućnost sa svojim ljubavnikom, a razvod od Erica Richinsa ostavio bi je bez ikakvog prihoda od njegova posla i moguće bez skrbništva nad njihovom djecom“, napisali su tužitelji u sudskim podnescima.

Richins je u prosincu 2021. rekla prijatelju da se osjeća zarobljeno u svom braku i da bi bilo bolje da joj je suprug mrtav, prema optužnici.

Na dan Richinsove smrti, njegova imovina vrijedila je otprilike pet milijuna dolara, a njegova supruga "naginjala je prema potpunom financijskom kolapsu“, rekli su tužitelji. Erikov život bio je osiguran na više od dva milijuna dolara kroz nekoliko polica životnog osiguranja, od kojih tužitelji tvrde da je jednu od njih njegova supruga lažno prijavila tjednima prije njegove smrti.

Međutim, Eric Richins sastao se s odvjetnikom u jesen 2020. kako bi proveo različite metode planiranja imovine koje su isključivale njegovu suprugu, navodi se u optužnici. "Eric Richins obavijestio je svog odvjetnika da se želi kratkoročno zaštititi od nedavno otkrivene i kontinuirane zlouporabe i neiskorištenosti njegovih financija od strane okrivljenika te dugoročno zaštititi svoje troje djece osiguravajući da okrivljenik nikada neće moći upravljati njegovom imovinom nakon njegove smrti“, napisali su tužitelji.

Eric Richins imenovao je svoju sestru da upravlja njegovom zakaldom i uklonio svoju suprugu kao korisnicu police životnog osiguranja od 500.000 dolara, što Kouri Richins nije shvatila sve do njegove smrti, prema tužiteljima.

Ilustracija - 4 Foto: Getty Images

"Bomba u slučaju"

Godine 2023., diler droge koji je navodno dao tablete Richinsovoj čistačici potvrdio je da joj je prodao fentanil, prema sudskim dokumentima. Međutim, prošle godine rekao je istražiteljima da je ženi dao drugu drogu, a ne fentanil, rekli su Richinsovi odvjetnici obrane u podnesku prošle jeseni.

"Ako država ne može staviti fentanil u ruke optuženika, država nema slučaj. Ovo u njegovoj izjavi ne samo da probija rupe u njihovu slučaju, već baca granatu usred njega", napisali su odvjetnici.

Tužitelji su u vlastitom sudskom podnesku tvrdili da dilerova nedavna tvrdnja nije vjerodostojna. Međutim, čak i da je porota uzela u obzir dilerovu nedavnu izjavu, tužitelji su rekli da bi vijeće "još uvijek moglo lako osuditi optuženu".

Njezini odvjetnici rekli su da vjeruju da će dokazi na suđenju podržati tvrdnju njihovog klijenta o nevinosti: "Kouri je majka koja želi ići kući svojoj djeci. Uvjereni smo da će ova porota to omogućiti."