FOTO Pogledajte dvoetažni stan s vrtom koji se prodaje u Zagrebu

U zagrebačkom naselju Siget na prodaju je potpuno uređen četverosoban stan na dvije etaže, ukupne površine 114 m2. Stan se nalazi u prizemlju zgrade iz 2021. godine.

Ova nekretnina, koja je se nalazi u oglasniku Bijelo Jaje, sastoji se na donjoj etaži od ulaznog hodnika, kuhinje i blagovaonice s prostranim dnevnim boravkom koji ima izlaz na vrt te toaleta. Na gornjoj etaži nalaze se tri spavaće sobe i dvije kupaonice s toaletom.

Zagreb, Siget, dvoetažni stan - 3 Foto: Bijelo Jaje

Zagreb, Siget, dvoetažni stan - 5 Foto: Bijelo Jaje

Zagreb, Siget, dvoetažni stan - 4 Foto: Bijelo Jaje

Stanu pripada spremište u u podrumu i vanjsko parking mjesto koje vodi izravno u sam stan.

Cijena stana je 520 tisuća eura.

Lokacija nekretnine vrlo je dobro prometno povezana autobusnim i tramvajskim linijama, u blizini su vrtić i osnovna škola, tržnica, dom zdravlja, policijska postaja, pošta, ljekarne, trgovine, kao i jezero Bundek.

Zagreb, Siget, dvoetažni stan - 2 Foto: Bijelo Jaje

Zagreb, Siget, dvoetažni stan - 7 Foto: Bijelo Jaje

Zagreb, Siget, dvoetažni stan - 1 Foto: Bijelo Jaje