FOTO Pogledajte dvoetažni stan s vrtom koji se prodaje u Zagrebu

U zagrebačkom naselju Siget na prodaju je potpuno uređen četverosoban stan na dvije etaže, ukupne površine 114 m2. Stan se nalazi u prizemlju zgrade iz 2021. godine.
ZRAČNA BLOKADA
Opsadno stanje u Rusiji: Tri zračne luke hitno zatvorene
Zahvaljujući Trumpu
Velika promjena u Europi: Unija u munjevitom roku dobiva novu članicu?
nesretan slučaj
Putnica (45) u autu izgubila svijest, umrla u ambulanti: Šokantno je zbog čega
Ova nekretnina, koja je se nalazi u oglasniku Bijelo Jaje, sastoji se na donjoj etaži od ulaznog hodnika, kuhinje i blagovaonice s prostranim dnevnim boravkom koji ima izlaz na vrt te toaleta. Na gornjoj etaži nalaze se tri spavaće sobe i dvije kupaonice s toaletom.
Zagreb, Siget, dvoetažni stan - 3
Foto:
Bijelo Jaje
Zagreb, Siget, dvoetažni stan - 5
Foto:
Bijelo Jaje
Zagreb, Siget, dvoetažni stan - 4
Foto:
Bijelo Jaje
Stanu pripada spremište u u podrumu i vanjsko parking mjesto koje vodi izravno u sam stan.
Cijena stana je 520 tisuća eura.
Lokacija nekretnine vrlo je dobro prometno povezana autobusnim i tramvajskim linijama, u blizini su vrtić i osnovna škola, tržnica, dom zdravlja, policijska postaja, pošta, ljekarne, trgovine, kao i jezero Bundek.
Zagreb, Siget, dvoetažni stan - 2
Foto:
Bijelo Jaje
Zagreb, Siget, dvoetažni stan - 7
Foto:
Bijelo Jaje
Zagreb, Siget, dvoetažni stan - 1
Foto:
Bijelo Jaje