Raspisan natječaj za preuređenje kultne ulice: Zagreb ulaže 2,7 milijuna eura u novu pješačku zonu

Grad Zagreb pokrenuo je postupak javne nabave za odabir izvođača radova na cjelovitom uređenju Stare Vlaške ulice. Obnova obuhvaća ukupno 4036 m2, a glavni radovi planirani su od lipnja.

Projekt se realizira prema rješenju odabranom na prethodno provedenom urbanističko-arhitektonskom natječaju, na koji su pristigla 23 rada. Prvonagrađeno rješenje izradio je Studio Atmosfera, uspješno spajajući estetske vrijednosti i funkcionalnost uz poštivanje povijesnog konteksta prostora, priopćili su iz Grada.

"Kada smo Staru Vlašku, malu Martićevu i Masarykovu pretvorili u pješačke zone, jasno smo najavili da slijedi i njihovo trajno i cjelovito uređenje. Sada krećemo upravo u tu fazu za Staru Vlašku, prema rješenju odabranom na arhitektonskom natječaju", rekao je Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba.

Zahvat obuhvaća obnovu Stare Vlaške te Ulice Jurja Branjuga, na ukupnoj površini od 4.036 m2. Postojeći kolnik u Staroj Vlaškoj prenamijenit će se u pješačku površinu - asfalt će zamijeniti kamene ploče, a uklanjanjem rubnjaka formirat će se jedinstvena kolno-pješačka cjelina s novim sustavom površinske odvodnje.

U sklopu radova izgradit će se novi vodoopskrbni cjevovod u Branjugovoj ulici, osigurati elektroenergetski priključak za javna događanja te modernizirati sustav javne rasvjete. Postojeća rasvjetna tijela zamijenit će se energetski učinkovitijim izvorima svjetlosti, a dodatno će se postaviti dekorativna i reflektorska rasvjeta za pješačke zone i zelene površine. Glavni radovi planirani su od lipnja, a rok izvođenja iznosi tri mjeseca. Procijenjena vrijednost investicije iznosi 2.7 milijuna eura bez PDV-a.

Sredinom ožujka započinju i radovi na semaforizaciji zone Branjugove ulice, kako bi se povezala dva dijela pješačke zone i olakšao prelazak pješaka. U sklopu ove faze modernizirat će se i semaforizirani pješački prijelaz u ulici Ribnjak. Novi semafor imat će dva načina rada – trepćuće žuto svjetlo uz aktivaciju promjenjivog prometnog znaka te puni semaforski režim u vrijeme vršnih opterećenja. Rješenje će biti integrirano u sustav pametnog upravljanja prometom, čime se dodatno povećava sigurnost pješaka i optimizira protok vozila. Vrijednost radova na semaforima iznosi 106.500 eura bez PDV-a.

"Uređenje donosi više zelenila, novu opremu i rasvjetu te modernizirana prometna rješenja koja će povećavati sigurnost pješaka i protok prometa. Želimo stvoriti prostor u kojem će se ljudi rado zadržavati, a ne samo prolaziti", poručio je Korlaet.