Vlada danas donosi važnu odluku o povratku hrvatskih državljana s Bliskog istoka

U zagrebačkoj NSK u četvrtak se održava redovita sjednica Vlade RH. Na današnjoj sjednici između će biti donesena oduka o organiziranom povratku hrvatskih državljana s područja Bliskog istoka.

Vlada i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputili su u srijedu zrakoplov Croatia Airlinesa preko Herakliona (Grčka) sa 149 mjesta za povratak najranjivijih skupina hrvatskih državljana koji se nalaze u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Zrakoplov bi iz Dubaija trebao poletjeti danas oko 17:30 sati po lokalnom vremenu, a okvirno slijetanje u Zagreb je oko 22:40 sati po našem vremenu.

Za danas su dogovorena i dodatna dva charter leta lokalnih avioprijevoznika s ukupnim kapacitetom od 340 mjesta iz Dubaija, te za petak, 6. ožujka, s istim kapacitetom od 340 mjesta.

Hrvatsko veleposlanstvo u Dohi (Katar) osiguralo je za četvrtak 30 mjesta za hrvatske državljane na letu austrijskog avioprijevoznika iz Rijada za Beč, a danas će biti evakuirano i svih 19 hrvatskih državljana koji su zatražili povratak iz Sultanata Oman, letom austrijskog avioprijevoznika za Beč.

Svi hrvatski državljani iz Izraela i Jordana koji su to zatražili, već su evakuirani, a Vlada i Ministarstvo s avioprijevoznicima nastavlja raditi na pronalasku optimalnih opcija povratka naših državljana.

Ministarstvo je pozvao sve zainteresirane da se što prije jave, pri čemu će prioritet imati djeca, bolesne osobe, trudnice te članovi njihovih obitelji.

Vlada na sjednici danas donosio i odluku o iznosu osnovice za određivanje prava iz Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata za 2026. godinu. Na dnevnom redu su, između ostalog, i izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost kojima Vlada predlaže produženje primjene snižene stope PDV-a od pet posto za isporuku prirodnog plina, grijanja iz toplinskih stanica te ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke do 31. ožujka 2027. godine.