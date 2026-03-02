Nova ekološka pravila dižu cijene: "Vlastiti prijevoz postajat će sve veći luksuz"

Nova pravila, veće cijene, tako će uskoro izgledati auto industrija. Ekološke norme po tko zna koji put poskupljuju automobile. Osim ispušnih plinova nova norma obuhvaća kočionu prašinu i dugotrajnost baterije. Ovoga puta kodno ime je Euro 7.

"Sada zakonodavac obuhvaća vozilo kao cjelinu promatrajući emisije čestica konkretno PM 10, dakle čestice veličine do 10 mikrona koje se emitiraju iz sustava kočenja i iz guma", objasnio je Krunoslav Ormuž, stalni sudski vještak za promet.

Homologacije za nove norme počinju ove godine. Euro 7 norma odnosi se isključivo na nove automobile - vozači koji imaju benzinske ili dizelske automobile primjerice norma euro 4, 5 ili 6 ne moraju strahovati. Europska unija neće tražiti povlačenje tih automobila s prometnica.

No, stroža pravila imaju za posljedicu skuplje automobile.

"Treba neku dobru plaću obrat, pa će se i dobar auto moći kupiti, a za sada rabljeni neki", rekao je Jan iz Zagreba.

"Kada pogledate, ne samo cijenu vozačke dozvole, kada pogledate cijene održavanja, osiguranja, pa i samog automobila shvaćamo da je pred nama vrijeme u kojem će vlastiti prijevoz postajati sve veći luksuz", rekao je Kristijan Tićak, urednik magazina Auto motor i sport.

Sve detalje o novim pravilima u prilogu donosi novinar Nove TV, Vanja Margetić.