Ministar Šušnjar otkrio plan za gorivo: "Vlada će se značajno odreći trošarina, ali i uvesti veliku zabranu"

Premijer Andrej Plenković poručio je u nedjelju nakon Užeg kabineta da će novim paketom mjera za zaštitu građana i gospodarstva koje će biti predstavljene sutra na sjednici Vlade ponovno reagirati i ublažiti najnoviji rast cijena energenata na tržištu uslijed rata na Bliskom istoku dok je ministar gospodarstva Ante Šušnjar izjavio da će Vlada značajno intervenirati i odreći se trošarina.

"Održali smo sjednicu Užeg kabineta uoči sutrašnje sjednice na kojoj ćemo predstaviti 10. paket mjera za zaštitu građana i gospodarstva od globalnog rasta cijena energenata uslijed rata na Bliskom istoku. Stoga ćemo novim mjerama ponovno reagirati i ublažiti najnoviji rast cijena energenata na tržištu", objavio je premijer na društvenoj mreži X.

Cilj im je, kako je dodao je, zajamčiti sigurnost opskrbe i što je moguće nižu cijenu struje, plina i goriva za kućanstva i za normalno funkcioniranje gospodarstva.

Sjednica Vlade bit će održana prijepodne u NSK, a prije toga paket mjerna biti predstavljen parlamentarnoj većini i socijalnim partnerima.

"Nalazimo se na početku najveće energetske krize koji ova generacija pamti pa u tom kontekstu treba imati u vidu činjenicu da će Vlada, kao što je činila i do sada, morati intervenirati, ne samo o cijeni naftnih derivata nego će pratiti i cijene plina na tržištu te posljedično cijene struje", kazao je Plenković u subotu.

"Ova će kriza biti ozbiljnija nego u vremenu ruske agresije na Ukrajinu jer je širih, globalnih razmjera. Morat ćemo se naučiti živjeti s tim i prilagođavati se. Vlada će činiti sve što može da sve te pritiske ublažava", dodao je.

Šušnjar o mjerama: Vlada će se odreći trošarina

Ministar Šušnjar (DP) izjavio je u nedjelju kako će u sklopu mjera za ublažavanje energetske krize i skoka cijena Vlada odreći trošarina kako bi smanjila cjenovni pritisak koji bi se dogodio da se cijene goriva slobodno tržišno formiraju.

Ministar gospodarstva je nakon sjednice Užeg kabineta Vlade, na kojoj su se razmatrale mjere koje će se detaljno predstaviti u ponedjeljak na sjednici Vlade, rekao kako Hrvatska ima određeni set mjera koje su se dosad primjenjivale i koje će se dalje primjenjivati ako bude dolazilo do kretanja cijena na više

Šušnjar je potvrdio da će se mjere za električnu energiju i plin produljiti i cijene će za građane ostati iste kao što su bile i do sada. Najavio je da će se donijeti mjere koje će značajno ublažiti rast goriva.

"Vlada će značajno intervenirati, odreći se svojih trošarina kako bi smanjila taj cjenovni pritisak koji bi se dogodio da se cijene slobodno tržišno formiraju. Dijelom ćemo regulirati i premiju energetskih subjekata, ali također moramo voditi računa i o sigurnosti opskrbe. Tu će biti i nekih mjera, vjerojatno i za reguliranje, to jest odvraćanje susjednih država i njihovih građana kako bi razvili, da to tako nazovemo, benzinski turizam, da bi dolazili kod nas po gorivo", izjavio je Šušnjar dodajući da Hrvatska mora voditi računa o sigurnosti svojih građana i svog gospodarstva te će na taj način donositi i mjere.

Povećan pritisak na pumpnim stanicama

"Imamo ovih dana povećan pritisak na pumpnim stanicama u pograničnim područjima. Vidite da su okolne zemlje ostale bez energenata, tako da je nama primarno u fokusu sigurnost opskrbe koja, moram reći, u ovom trenutku nije upitna. Da sve stane, mi uredno možemo funkcionirati u vrlo dugačkom razdoblju pred nama, ali se nadamo da će doći do smirivanja. Sigurnost opskrbe u Hrvatskoj nije upitna", naglasio je ministar gospodarstva.

Upitan je li to znači ograničenje kupovanja goriva za strance po slovenskom modelu, Šušnjar je rekao da neće biti diskriminacije, ali će se zaštiti hrvatski interesi o čemu će više riječi biti na sutrašnjoj sjednici Vlade.

Novinari su ministra pitali i je li se razgovaralo o fluktuirajućem PDV-u na što je odgovorio da je to tema koja se raspravlja, i ne samo ta, nego i smanjenje minimalne trošarine, ali da se to mora iskoordinirati na europskoj razini.

Pred nama najveća energetska kriza u povijesti, energiju i energente treba racionalno koristiti

Potvrdio je i da će se pomoći i malim distributerima koji će dobiti svojevrsnu kompenzaciju kroz moratorij otplate kredita u HAMAG-BICRO - Agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Što se tiče plavog dizela, Šušnjar je rekao da je tu ograničeni manevarski prostor, ali da se tu smanjuje premiju energetskih subjekata i također se vodilo računa da ne dođe do tržišnog rasta. Upozorio je da moramo svi biti svjesni da raste cijena energenata na svjetskim burzama, na temelju čega se i kod nas formiraju cijene, tako da moramo biti svjesni da je pred nama najveća energetska kriza u povijesti i da energiju i energente treba racionalno koristiti.

"Pozivam također ljude da ne rade zalihe, da se iracionalno ne kupuju energenti, što se događalo u proteklom razdoblju. Imamo skok prodaje plavog dizela negdje i do deset puta. Nema potrebe za tim. Vlada će voditi računa da to bude priuštivo poljoprivrednicima i ribarima i ubuduće kroz niz mjera koje smo razmatrali i koje donosimo", poručio je Šušnjar.

Na novinarsko pitanje je li se razgovaralo o potencijalnoj vožnji po sistemu "par-nepar" odgovorio je da se o tome nije rzagovaralo.

Istaknuo je i da proračun može izdržati ove mjere jako dugo i da je Hrvatska stabilna država.