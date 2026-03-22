Održan izvanredni sastanak u Vladi: Plenković objavio što slijedi

Održana je sjednica užeg kabineta Vlade u nedjelju prijepodne, potvrdio je premijer Andrej Plenković u objavi na društvenim mrežama.

Sjednica je održana uoči sutrašnje na kojoj će Vlada predstaviti 10. paket mjera za zaštitu građana i gospodarstva od globalnog rasta cijena energenata uslijed rata na Bliskom istoku.

"Stoga ćemo novim mjerama ponovno reagirati i ublažiti najnoviji rast cijena energenata na tržištu. Cilj nam je zajamčiti sigurnost opskrbe i što je moguće nižu cijenu struje, plina i goriva za kućanstva i za normalno funkcioniranje gospodarstva", poručio je Plenković.

Premijer je u subotu rekao da se nalazimo na početku vjerojatno najveće energetske krize koje ova generacija pamti.