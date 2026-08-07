Drama u Osijeku, užasan prizor zatekao policajce: Pretučeni muškarac ležao nasred ceste

Policijska uprava osječko-baranjska izvijestila je o teškom incidentu koji se u petak ujutro dogodio u Osijeku.

Operativno-komunikacijski centar policije zaprimio je u 7:01 dojavu da u Wilsonovoj ulici na kolniku leži pretučena osoba. Policijski službenici i hitna pomoć odmah su upućeni na teren.

Brzom intervencijom utvrđeno je da je riječ o 43-godišnjem Osječaninu. Zbog zadobivenih ozljeda hitno je prevezen u Klinički bolnički centar Osijek, gdje mu se pruža medicinska pomoć.

Točne okolnosti ovog događaja, kao i težina ozljeda stradalog muškarca, zasad nisu poznate. Policija provodi detaljno kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdilo što se točno dogodilo i tko je odgovoran za napad.