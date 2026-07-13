Vlada intervenirala u trošarine i marže, mali distributeri ogorčeni: "Bit će još gora situacija"

Za dio vozača stiže novo poskupljenje goriva.

Benzin će se i dalje točiti za euro i 54 centa po litri. Dizel poskupljuje za pet centi pa će litra stajati euro i 59 centi. Na prosječan spremnik od 50 litara to je dva i pol eura više. Litra plavog dizela poskupljuje za šest centi, odnosno na euro i dva centa.

Nove cijene goriva Foto: Dnevnik Nove TV

"Došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, odnosno rata u Iranu. Hormuški tjesnac ponovno je zatvoren i to je utjecalo na cijene energenata na burzama, koje su drastično rasle. Kao i dosad, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo", poručio je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

Ante Šušnjar, ministar gospodarstva (DP) Foto: Dnevnik Nove TV

Poskupljenje je nešto manje od očekivanog. Vlada je dodatno snizila trošarine, ali i trgovačke marže. Mali distributeri nisu zadovoljni.

"Za normalno funkcioniranje pumpe potrebno vam je negdje osam centi po litri. Prošli tjedan bilo je to negdje oko pet do šest centi, koliko su dobivali, a ostatak novca morao je ići iz vlastitog džepa. Sada, sa smanjenjem premije, to će vjerojatno biti oko četiri centa. Drugim riječima - još je gora situacija", objasnio je predsjednik Udruge malih distributera goriva Boris Podobnik.

Boris Podobnik, predsj. udruge malih distributera goriva Foto: Dnevnik Nove TV

Za građane je situacija ipak povoljnija nego prije nekoliko mjeseci, ističe energetski stručnjak Ivica Jakić. "Kad je rat počeo, cijene su bile 117 dolara po barelu, a znamo da je počelo sa 71 dolarom po barelu. Danas je 78 ili 79 dolara po barelu, što se smatra skoro vraćanjem na cijenu koja je bila prije velikih sukoba. Jasno, ona je imala volatilnost kako se sukob odvijao", rekao je.

Cijene su povišene u cijeloj Europi, a kod nas je gorivo i dalje u nižoj kategoriji, izuzev Bosne i Hercegovine.

Cijene dizelskog goriva u susjednim državama Foto: Dnevnik Nove TV

Za vozače nema iznenađenja.

"Treba mi auto i sve je normalno. Da je i dva eura moram točiti, moram se voziti i raditi", rekao je Mario iz Zagreba.

"Vozim jednako, a točim skuplje. Nasekiram se u dvije sekunde kada vidim koja je cifra, a onda kažem: 'život je lijep, idemo dalje'", rekao je Miro.

Nove cijene goriva (Foto: Dnevnik Nove TV)

U nestabilnoj globalnoj situaciji dobro je što ipak nema prevelikih oscilacija, ističe stručnjak.

"Kad se kaže da se zatvori Hormuz ili da je napadnut određeni tanker pa cijena skoči, ona ima jedan delay, kasni možda dva-tri dana, ali poskupljenja nisu toliko značajna kao što su bila. Tako da ja ne očekujem veliko povećanje cijena. Ako ga bude, bit će opet dolar ili dva ako se nešto ne dogovori da se situacija smiri, ali možemo biti zadovoljni ovom situacijom kakva jest", dodao je Jakić.

Nove cijene bit će na snazi dva tjedna.

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