Vlada objavila: Ovo su nove cijene goriva

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Vlada je održala telefonsku sjednicu radi ublažavanja rasta cijena goriva na kojoj je donijela odluku o novim cijenama, a one će vrijediti iduća dva tjedna.
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Nove cijene od utorka će iznositi:
- 1,54 EUR/l za benzinsko gorivo (nema promjena 0,00 EUR/l)
- 1,59 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,05 EUR/l)
- 1,02 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,06 EUR/l)
- 1,23 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0,02 EUR/kg)
- 1,81 EUR/kg za UNP za boce (povećanje 0,02 EUR/kg)
Cijene goriva
Foto:
Vlada RH
Cijene plina
Foto:
Vlada RH
Vlada je na sjednici u ponedjeljak donijela dvije uredbe - Uredba o izmjeni uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju, kojom su u odnosu na prethodno dvotjedno razdoblje visine trošarine snižene, i to za 0,01 eura po litri, te Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, sukladno kojoj se dodatno snižavaju i premije za 0,02 eura po litri za benzinsko i dizelsko gorivo te plavi dizel.
Najviše maloprodajne cijene i dalje se računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1535 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1245 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0786 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,9237 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,4616 EUR/kg za velike spremnike.
Da nema mjera Vlade, istaknuto je u priopćenju iz Banskih dvora, te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata i trošarina prije prvih Uredbi, cijene bi iznosile:
- 1,66 EUR/l za benzinsko gorivo
- 1,72 EUR/l za dizelsko gorivo
- 1,05 EUR/l za plavi dizel
- 1,32 EUR/kg za UNP za spremnike
- 2,02 EUR/kg za UNP za boce