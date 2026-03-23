Plenković okuplja ministre: Vlada donosi novi paket mjera pomoći, uskoro detalji

Novim paketom mjera za zaštitu građana i gospodarstva, 10. po redu, Vlada će ponovno ublažiti najnoviji rast cijena energenata na tržištu uslijed rata na Bliskom istoku, najavio je premijer Andrej Plenković, a ministar gospodarstva Ante Šušnjar izjavio da će Vlada značajno intervenirati i odreći se trošarina.

Cilj je zajamčiti sigurnost opskrbe i što je moguće nižu cijenu struje, plina i goriva za kućanstva i za normalno funkcioniranje gospodarstva.

Uoči sjednice Vlade paket mjera bit će predstavljen parlamentarnoj većini i socijalnim partnerima.

Vlada će se odreći trošarina

U sklopu mjera za ublažavanje energetske krize i skoka cijena Vlada će se odreći trošarina kako bi smanjila cjenovni pritisak koji bi se dogodio da se cijene goriva slobodno tržišno formiraju, a mjere za električnu energiju i plin bit će produljene te će cijene za građane ostati iste kao što su bile i do sada.

"Vlada će značajno intervenirati, odreći se svojih trošarina kako bi smanjila taj cjenovni pritisak koji bi se dogodio da se cijene slobodno tržišno formiraju. Dijelom ćemo regulirati i premiju energetskih subjekata, ali također moramo voditi računa i o sigurnosti opskrbe. Tu će biti i nekih mjera, vjerojatno i za reguliranje, to jest odvraćanje susjednih država i njihovih građana kako bi razvili, da to tako nazovemo, benzinski turizam, da bi dolazili kod nas po gorivo", izjavio je dan ranije Šušnjar.

Upitan je li to znači ograničenje kupovanja goriva za strance po slovenskom modelu, rekao je da neće biti diskriminacije, ali će se zaštiti hrvatski interesi.

Upitan je li se razgovaralo o fluktuirajućem PDV-u, odvratio je da je to tema koja se raspravlja, i ne samo ta, nego i smanjenje minimalne trošarine, ali da se to mora iskoordinirati na europskoj razini.

Potvrdio je i da će se pomoći i malim distributerima koji će dobiti svojevrsnu kompenzaciju kroz moratorij otplate kredita u HAMAG-BICRO - Agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Poziv građanima

Što se tiče plavog dizela, Šušnjar je rekao da je tu ograničeni manevarski prostor, ali da se tu smanjuje premiju energetskih subjekata i također se vodilo računa da ne dođe do tržišnog rasta.

Ljude je pozvao da ne rade zalihe, da se iracionalno ne kupuju energenti, što se događalo u proteklom razdoblju. "Imamo skok prodaje plavog dizela negdje i do 10 puta. Nema potrebe za tim. Vlada će voditi računa da to bude priuštivo poljoprivrednicima i ribarima i ubuduće kroz niz mjera koje smo razmatrali i koje donosimo", poručio je Šušnjar.

Na novinarsko pitanje je li se razgovaralo o potencijalnoj vožnji po sistemu "par-nepar" odgovorio je da se o tome nije razgovaralo te je staknuo i da proračun može izdržati ove mjere jako dugo i da je Hrvatska stabilna država.