Više od 12 tisuća mladih vjernika u Požegi: "Nemam riječi, baš sam oduševljena"

Požega je ovog vikenda domaćin najvećeg okupljanja mladih vjernika u Hrvatskoj. Desetak tisuća mladih dan je provelo u pjesmi, molitvi i zajedništvu, a vrhunac je večernja misa i klanjanje.

"Hrvatska ima budućnost, ima mladež koja može odrasti u vjeri i u zajedništvu i u ljubavi, kao što se to vidi ovdje danas kao primjer", rekao je Ivan Lasić iz Zagreba.

Prema procjenama, ovogodišnji susret posjetilo je više od 12 tisuća mladih. Oduševili su i starije - koji su uz njih zastali na par minuta

"Toliko sam oduševljena da tako svi skupa plešu, pričaju, razgovaraju, da su tako slobodni, da su tako dragi. Ne, znam, nemam riječi, baš sam oduševljena", rekla je Brigita Mikić.

Susret katoličke mladeži Foto: DNEVNIK.hr

"Ne mogu opisati koliko smo sretni što smo imali priliku ovako nešto organizirati, a posebno kad vidimo koliko je lijepo kad se ovako velik broj mladih okupi u radosti i veselju", rekla je Patricija Brdar, suradnica u Katehetskom uredu Požeške biskupije.

"Iz osobnog iskustva mogu reći da mladi žele da ih neko okupi i vole se okupiti u zajednici i družiti s Kristom. Postoji jedan osjećaj u njima koji traži više, pa i vi to osjetite i želite im ponuditi sve što možete da dožu do toga", dodala je.

