Važno upozorenje za vozače: Od danas nema prolaza ovim dijelom Zagreba

Zbog uklanjanja sjevernog dijela Vjesnikova nebodera od četvrtka ujutro do nedjelje navečer u potpunosti se zatvara i podvožnjak i Slavonska avenija na tom dijelu radi sveopće sigurnosti prometa i ljudi.

"Od blagdana Tijelova u četvrtak, 4.lipnja, do nedjelje navečer, 7. lipnja Slavonska avenija ponovno će biti zatvorena za sav promet zbog uklanjanja sjeverne strane Vjesnikova nebodera kako bi se izbjegle sve moguće nepoželjne aktivnosti i dio najviših etaža završio na podvožnjaku, rekao je to u utorak ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

Pokraj Vjesnikova nebodera zatvoren je za promet podvožnjak u oba smjera Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/Pixsell

"Dakle, bit će zatvorena cijela Slavonska. Nema bypassa jer bi Grad Zagreb, dok bi uspostavio novu regulaciju, praktično potrošio više od pola predviđenog roka. Bit će ta četiri dana zatvorena Slavonska u potpunosti. Riješit će se drugačijim načinom sam promet", pojasnio je ministar.

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Pokraj Vjesnikova nebodera zatvoren je za promet podvožnjak u oba smjera Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/Pixsell

Tijekom uklanjanja sjevernog dijela sjeverne fasade nebodera bit će postavljena svojevrsna gumena zavjesa koja će spriječiti da eventualno neki dio građevinskog otpada ne završi tamo gdje ne bi smio.

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Hrvoje Merki, direktor tvrtke Eurco, koja je izvođač radova uklanjanja nebodera, rekao je kako s radovima u četvrtak kreću u 7 ujutro.

Pokraj Vjesnikova nebodera zatvoren je za promet podvožnjak u oba smjera Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/Pixsell

"Znači, nema nijednog vozila u podvožnjaku. Iz sigurnosnih razloga to tražimo kada smo udaljeni nekakvih 8,5 metara. Kada srušimo i te balkone, odnosno te konzole, bit ćemo udaljeni skoro 11, 12, 13 metara i krećemo 'gristi' kako bi cijeli sjeverni dio bio uklonjen do nedjelje navečer. Što se više udaljimo od ovih kontejnera kao zaštitnog zida, to će građani biti sigurniji”, rekao je Merki.