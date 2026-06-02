Pogledajte prizore uklanjanja izgorjelog Vjesnika: "Ovakav neboder je puno teže ukloniti nego sagraditi"

Epopeja uklanjanja izgorjelog Vjesnikova nebodera u Zagrebu došla je u svoju posljednju fazu – strojnog grickanja.

U Dnevniku Nove TV prikazani su ekskluzivni kadrovi akcije iz zraka.

Nakon što je uklonjen vrh spaljenog nebodera, u utorak se na posao bacio bager i njegova 52 metra duga mehanička ruka, koja će na ovaj način micati ostale etaže.

Radovi će se pojačati do vikenda – kada se ponovno zatvara Slavonska avenija, ključna zagrebačka prometnica, a iz sigurnosnih razloga podiže se i velika zaštitna zavjesa uz taj dio gradilišta. Ovisno o tempu posla, bit će jasnije hoće li izvođač završiti milijunski posao u prvom tjednu srpnja.

Rušenje Vjesnika Foto: DNEVNIK.hr

Rušenje Vjesnika Foto: DNEVNIK.hr

Zalogaj po zalogaj, gigantska kliješta napokon su u akciji. Grabe fasadu i ostatke spaljenog i ogoljenog Vjesnika.

Posao na velikom gradilištu ulazi u samu završnicu, a sve oči uprte su u ono što radi bager s mehaničkom rukom dugom 52 metra.

"Grickat" će preostale etaže nebodera. Bude li sve po planu, za svaki kat trebat će im po dva dana, pa računaju da će posao završiti prije produljenog roka!

"Naš rok je sredina srpnja, vidjet ćemo kako će ići, mi smo optimistični", poručio je direktor tvrtke EURCO Hrvoje Merki.

Hrvoje Merki, direktor tvrtke EURCO d.d., Vinkovci Foto: DNEVNIK.hr

Udarni tempo počinje za dva dana u zoru. Do vikenda se opet zatvara Slavonska, ključna zagrebačka prometnica, te podiže gumena zavjesa kao svojevrsni zid.

Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić poručio je da će ona spriječiti da neki dio građevinskog otpada i betona ne završi tamo gdje ne bi smio.

Branko Bačić, ministar graditeljstva i prostornog uređenja Foto: DNEVNIK.hr

"Što se više udaljimo od ovih kontejnera kao zaštitnog zida, to će građani biti sigurniji", objasnio je Merki.

Izvukli su gotovo 700 tona različitog otpada iz utrobe nebodera. Počistili azbest, zbrinuli mazut i loživo ulje. Učvrstili kritične dijelove. Još im, kažu, nije laknulo.

"Mi smo najsretniji kad se ne dogodi nijedna nezgoda, ovo je završni dio, onaj koji se nije vidio je odrađen", poručio je Krunoslav Komesar, nadzorni inženjer radova.

"Vjerujte da je ovakav neboder puno teže ukloniti nego sagraditi", poručio je glavni revident projekta Mario Todorić.

dipl.ing.građ. Mario Todorić, glavni revident projekta Foto: DNEVNIK.hr

"U početku je to bilo jako izazovno, a onda smo svi bili suočeni s brojnim problemima, pritiskom javnosti komentarima na mrežama. I morate ostati hladne glave, ne smijete to komentirati", dodao je Komesar.

Odavno se komentira i budućnost kompleksa, koji ima više suvlasnika. Država, kao najveći, priprema projekt i ima ambiciozne planove. Na natječaju će se tražiti rješenje.

"Da tu smjestimo državna tijela koja su sada u zakupu, a na taj način bi značajan broj ministarstava ovdje mogao imati svoje sjedište", kazao je ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

Je li to jedan objekt ili više njih, bitno da to bude primjereno. Već sada traje pravna bitka za Vjesnikove kvadrate, a još nije srušen. Apetiti su veliki!