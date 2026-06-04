Prekid vatre kratko trajao, vođa Hezbolaha poručio: "Dok ima okupacije, bit će i otpora"

Hezbolah je u četvrtak odbacio plan prekida vatre koji su dogovorile libanonska i izraelska vlada uz posredovanje SAD-a, a Izrael je nastavio s napadima u južnom Libanonu i istaknuo da se ne povlači s juga te zemlje.

Sjedinjene Države u srijedu su objavile da su se Libanon i Izrael dogovorili o primirju pod uvjetom da Hezbolah, skupina koju podržava Iran, prekine vatru i povuče svoje borce iz južnog Libanona uz granicu s Izraelom.

Vođa te libanonske šijitske skupine Naim Qassem nazvao je pregovore sramotom, odbacujući objavu Washingtona kao "scenarij prema kojem će se dio libanonskog naroda istrijebiti, a ostatak porobiti". Hezbolah nije sudionik pregovora.

"Dokle god ima okupacije, bit će i otpora", rekao je Qassem u pisanoj izjavi.

Neprijateljstva između Hezbolaha i Izraela ponovno su se rasplamsala 2. ožujka, kada je skupina otvorila vatru u znak podrške Teheranu koji se našao pod američko-izraelskim napadom.

To žarište postalo je kamen spoticanja na putu prema rješavanju širih sukoba u regiji. Teheran zahtijeva prekid izraelskih napada u Libanonu kao dio sporazuma s SAD-om.

Zapovjednik Qudsa, frakcije iranske revolucionarne garde koja je je osnovala Hezbolah 1982., rekao je da je "minimalni zahtjev otpora" povlačenje Izraela na položaje koje je držao prije početka rata i invazije izraelskih snaga na jug.

Izraelski ministar obrane Israel Katz ranije je u četvrtak rekao da Izrael zasad nastavlja s napadima na Libanon.