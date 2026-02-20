Sjever zemlje u velikim problemima zbog snijega: Cijela županija ostala bez struje

Snijeg koji je počeo padati u petak uzrokovao je probleme na sjeveru Hrvatske – cijela Varaždinska županija ostala je bez struje, u Zagorju je dosad palo više od 25 centimetara snijega, no ceste su prohodne za vozače sa zimskom opremom.

Ravnatelj Županijske uprave za ceste (ŽUC) Varaždinske županije Tomislav Osonjački za Hinu je rekao da na području županije ima dosta problema na cestama, ne samo zbog snijega, već i zbog drveća srušenog na ceste.

"Do sada je palo od 5 do 20 centimetara snijega, sve su ekipe na terenu i snijeg se čisti, ali molimo građane za strpljenje jer snijeg i dalje pada. I vrijedi upozoriti vozače da svakako koriste zimsku opremu", poručio je Osonjački.

Snijeg u Varaždinu - 1 Foto: Željko Hajdinjak/Cropix

Po riječima glasnogovornice PU varaždinske Marine Kolarić, na varaždinskom području tijekom dana dogodile su se tri prometne nesreće s ozlijeđenim osobama, a na autocesti A4 Goričan – Zagreb ima dionica na kojima je prekinut promet.

"Naše su kolege uključene, intenzivno postupaju na naplatnim kućicama i isključuju iz prometa teretna vozila i sva vozila koja nemaju zimsku opremu", kazala je Kolarić.

Tijekom prijepodneva cijela je Varaždinska županija ostala bez električne energije, izjavio je direktor Elektre Zdenko Đula.

"To je posljedica kvara u višoj naponskoj razini, koja je u nadležnosti operatora prijenosnog sustava. Bio je širi poremećaj, a što se tiče našeg dijela postrojenja, klenovnički dalekovod nema struje, dio Donje voće, Vinica Breg i dio dalekovoda koji vodi prema vrhu Ivančice - Rajterova ulica u Ivancu, Višinec, Prigorec i Ivanečka Željeznica", rekao je Đula.

Snijeg u Varaždinu - 2 Foto: Željko Hajdinjak/Cropix

Snijeg u Varaždinu - 3 Foto: Željko Hajdinjak/Cropix

Kaže kako je zbog otežanih uvjeta teško govoriti o tome kada će kvar biti popravljen.

Voditelj Odjela za obavljanje poslova održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta u ŽUC-u Krapinsko-zagorske županije Gordan Tramišak kaže da i na njihovom području snijeg i dalje pada.

"Snijeg je suh pa jaki vjetar radi probleme sa zapusima, ali ceste su prohodne i vozači sa zimskom opremom mogu proći po tim cestama", dodao je.

Tramišak kaže da ima dosta problema na državnim i lokalnim cestama koje uglavnom uzrokuju vozači teretnih vozila, a ima i zastoja u prometu. U pojedinim dijelovima Zagorja palo je tek pet centimetara snijega, no u brdovitim dijelovima županije ima ga i više od 25 centimetara.

Snijeg u Varaždinu - 5 Foto: Željko Hajdinjak/Cropix

Snijeg u Varaždinu - 4 Foto: Željko Hajdinjak/Cropix

U Međimurskoj županiji i dalje nema većih problema, istaknuo je Stjepan Marčec, član Stručnog vijeća ŽUC-a.

"Trenutno je na terenu 11 vozila, ceste se posipavaju i čiste. Snijega ima, promet jest malo otežan, ali niti jedna cesta nije zatvorena, Do 15 sati u Međimurju je palo od pet do 12 centimetara snijega, a pada i dalje", kazao je Marčec.