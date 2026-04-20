Otrov pronađen u dječjoj hrani, sumnjivi proizvodi imaju jedan detalj na dnu staklenke

Marka dječje hrane HiPP povukla je staklenke za dječju hranu nakon što su uzorci u Austriji, Slovačkoj i Češkoj Republici bili pozitivni na otrov za štakore, rekli su dužnosnici u nedjelju.

Vlasti vjeruju da se manipulacija dogodila u staklenkama dječje hrane od 190 grama napravljene od mrkve i krumpira za petomjesečnu djecu koja se prodavala u supermarketima SPAR u Austriji. Prvi uzorak bio je pozitivan u subotu.

"Ovo povlačenje nije uzrokovano nikakvim nedostatkom proizvoda ili kvalitete s naše strane. Staklenke su napustile naš HiPP pogon u savršenom stanju", priopćio je HiPP te dodao da je povlačenje povezano s kaznenim djelom koje je trenutačno pod istragom vlasti.

Gradišćanska policija u Austriji izjavila je da sumnjivi proizvodi vjerojatno imaju bijelu naljepnicu s crvenim krugom na dnu staklenke. Ostali znakovi upozorenja uključuju oštećen ili otvoren poklopac i neobičan ili pokvaren miris. Također se možda neće čuti pucketanje prilikom prvog otvaranja staklenke.

HiPP je izjavio da iz predostrožnosti povlači sve svoje staklenke za dječju hranu koje se prodaju u SPAR supermarketima - koji uključuju trgovine SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR i Maximarkt - u Austriji. Kupci mogu dobiti puni povrat novca čak i bez računa. Prodavači u Slovačkoj i Češkoj povukli su sve staklenke za dječju hranu te marke iz prodaje.

Kupac je prijavio da je staklenka, čini se, bila otvarana, rekla je policija, iako nitko nije konzumirao dječju hranu.

Otrov za štakore obično sadrži bromadiolon, antikoagulant koji sprječava zgrušavanje krvi, prema Austrijskoj agenciji za zdravlje i sigurnost hrane. Gutanje otrova za štakore može dovesti do krvarenja desni i nosa, kao i do modrica i krvi u stolici.

Simptomi se mogu pojaviti dva do pet dana nakon gutanja, rekla je agencija.

Oglasio se i HiPP Hrvatska i priopćenje prenosimo u cijelosti:

"HiPP staklenke za dječju hranu kupljene od SPAR Austrija trenutno se opozivaju kao mjera opreza. Ova objava izaziva zabrinutost i kod mnogih roditelja u Hrvatskoj.

Opoziv se posebno odnosi na HiPP staklenke za dječju hranu kupljene od SPAR Austrija. HiPP asortiman u Hrvatskoj nije pogođen opozivom. Opoziv nije uzrokovan nikakvim nedostatkom u proizvodu ili kvaliteti s naše strane. Staklenke su napustile našu HiPP tvornicu u savršenom stanju. Opoziv je povezan s kaznenim djelom koje je trenutno pod istragom vlasti.

Što se dogodilo?

U sklopu tekućih kaznenih istraga, zaplijenjen je mali broj neovlašteno otvaranih HiPP staklenki za dječju hranu – kako je prethodno izvješteno u Austriji, a sada i u Češkoj i Slovačkoj. Tijekom pregleda ovih staklenki, nadležne vlasti otkrile su da sadrže otrov za štakore.

Koje mjere su poduzete?

Kao mjeru opreza, pogođeni maloprodajni partneri u Češkoj i Slovačkoj povukli su sve HiPP staklenke za dječju hranu iz prodaje.

U Austriji, situacija ostaje nepromijenjena:

HiPP nastavlja povlačiti sve staklenke za dječju hranu kupljene od SPAR Austria. U sklopu ovog povlačenja, jedna oštećena staklenka već je zaplijenjena. Nadalje, SPAR je odlučio ukloniti HiPP dječju hranu iz svojih trgovina i proširiti ovu mjeru opreza na druge zemlje u kojima SPAR posluje. Incident ni na koji način nije povezan s kvalitetom ili proizvodnjom HiPP proizvoda. Naši sustavi proizvodnje, kvalitete i kontrole ostaju u potpunosti netaknuti.

Koji je rizik?

Konzumiranje sadržaja oštećene staklenke može biti opasno po život.

Kao mjeru opreza, toplo savjetujemo da ne konzumirate takve proizvode.

Kako mogu znati je li staklenka oštećena?

U Austriji, koliko znamo, pogođene staklenke su označene na dnu bijelom naljepnicom s crvenim krugom. Molimo vas da ne konzumirate sadržaj ovih staklenki i vratite ih prema uputama.

Naša opća preporuka:

Bez obzira na ovaj konkretan slučaj, sljedeće vrijedi – i za HiPP i za dječju hranu općenito:

molimo vas da uvijek provjerite je li ambalaža neoštećena,

posebno provjerite je li poklopac na staklenkama netaknut (prije otvaranja pritisnite poklopac palcem i poklopac se ne smije udubiti i kod prvog otvaranja trebali biste čuti 'klik')

i nemojte koristiti proizvode koji pokazuju znakove oštećenja

Što bi kupci sada trebali učiniti?

Molimo roditelje i potrošače da iz sigurnosnih razloga ne hrane svoje bebe niti konzumiraju HiPP staklenke dječje hrane kupljene od SPAR Austrija.

Mogu li se proizvodi vratiti?

Da. Sve pogođene HiPP staklenke dječje hrane mogu se vratiti u bilo koju SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR ili Maximarkt trgovinu.

Hoće li se vratiti plaćeni iznos staklenke?

Da. Puna kupovna cijena bit će vraćena čak i bez računa.

Kako možete znati je li proizvod pogođen incidentom?

Prema Policijskoj upravi pokrajine Gradišće, takvi proizvodi mogu se prepoznati po oznaci na dnu staklenke: bijela naljepnica s crvenim krugom.

Utječe li opoziv i na HiPP proizvode iz drugih trgovina?

Opoziv se posebno odnosi na HiPP staklenke za dječju hranu kupljene od SPAR Austrija.

Što se događa sljedeće?

HiPP je u bliskom i stalnom kontaktu s nadležnim istražnim tijelima u svim pogođenim zemljama. Zbog tekućih istraga možemo dijeliti samo informacije koje su provjerene i relevantne za sigurnost potrošača.

Čim vlasti objave nove nalaze, odmah ćemo vas obavijestiti."