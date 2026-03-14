FOTO Filmska pljačka u Zagrebu i munjevita akcija policije: Objavljene fotografije

Policija je uhitila dvojicu muškaraca osumnjičenih za pljačku zlatarnice na Španskom.
Uhićeni su u petak dva sata razbojništva dok su s ukradenim nakitom pokušavali pobjeći prema Slovenij. Povezuju ih i s drugim kaznenim djelima.
Zagrebačka policija objavila je i fotografije zaplijenjenih predmeta i detalje o slučaju.
Predmeti koje je zagrebačka policija pronašla kod pljačkaša
Foto:
PU zagrebačka
U petak oko devet sati trojica muškaraca opljačkala su zlatarnicu na području Španskog. Dvojica su na skuteru bez registarskih oznaka došla do trgovačkog centra u kojem se nalazi zlatarnica i uz prijetnju pištoljem od zaposlenica zatražili novac i nakit.
Jedan od njih potom je iz otvorenog sefa uzeo više kutija s nakitom. Nakon pljačke pobjegli su prema Jarunu, gdje su ostavili skuter i presjeli u automobil u kojem ih je čekao treći počinitelj.
Zatim su se odvezli prema Novom Zagrebu. Tamo je jedan od njih izašao iz vozila, dok su druga dvojica promijenila automobil i krenula prema Sloveniji s ukradenim nakitom.
Policija je brzo reagirala i ubrzo utvrdila identitet jednog od osumnjičenih, 44-godišnjaka, kojeg su već tražili zbog razbojništva u poslovnici FINA-e u Gajnicama iz svibnja prošle godine. Tada je pobjegao u Srbiju i bio nedostupan policiji.
Policija je na autocesti A3 u smjeru Slovenije uočila automobil u kojem su bili pljačkaši. Kada su ih pokušali zaustaviti, vozač je pokušao pobjeći prema Samoboru, ali su ih policajci sustigli i uhitili.
U automobilu su pronađeni osumnjičeni i ukradeni nakit. Uhićeni su 44-godišnjak i 47-godišnjak, obojica hrvatski državljani.
Policija sumnja da je 44-godišnjak osim ovog razbojništva počinio još pet teških krađa provalom u trgovine s pametnom tehnologijom tijekom 2024. i 2025. godine na području Zagreba, gdje je ukrao veću količinu mobitela.
Ukupna šteta nastala ovim kaznenim djelima procjenjuje se na više od 140.000 eura.
Policija navodi da je riječ o višestrukim počiniteljima imovinskih kaznenih djela. Stariji muškarac je još 2013. godine sudjelovao u razbojništvima zbog čega je već bio osuđen i nekoliko godina proveo u zatvoru.
Mlađi je kaznena djela počeo činiti još kao maloljetnik. U kaznenoj evidenciji ima više presuda i ukupno mu je izrečeno oko 27 godina zatvora, no do sada je uspijevao izbjeći izdržavanje kazne koristeći zakonske pogodnosti.
Nakon kriminalističkog istraživanja 44-godišnjak je predan u Zatvor u Zagrebu, dok je 47-godišnjak predan pritvorskom nadzorniku.