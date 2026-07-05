Vukovar se prisjeća heroja s Trpinjske ceste: "Ušao je u legendu, ali on je i dalje moj mali Marko"

Vukovar se prisjeća heroja s Trpinjske ceste, legendarnog branitelja Marka Babića. Na memorijalnom groblju obilježeno je 19 godina od njegove smrti. Cvijeće su položili članovi obitelji, suborci, prijatelji i predstavnici političkog života. Vukovarski branitelj s Trpinjske ceste ostao je upamćen po tome što je uništio 14 neprijateljskih tenkova te organizirao protuoklopnu obranu u tom dijelu grada. Preminuo je nakon Domovinskog rata od posljedice bolesti.

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"Kap krvi moje, moj brat. I za pedeset, sto godina netko će se sjećati, čitati, govoriti o njemu. Ušao je u legendu, ali on je i dalje moj mali Marko. Još bih ja njega, imala bi mu šta reći", rekla je Kata Lozančić, sestra Marka Babića.

"Marko Babić i hrabri hrvatski branitelji i danas su nam nadahnuće u svemu što činimo. I danas su nam inspiracija u pronalaženju odgovora na izazove koje donosi novo vrijeme", rekao je Tomo Medved, ministar branitelja.